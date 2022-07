Die Griechische Gemeinde bedankt sich mit einem großen Fest für die freundliche Aufnahme in Haar und erinnert an die lange Tradition des Philhellenismus in Bayern.

Von Lydia Wünsch, Haar

Die blau-weiße Griechenland-Flagge weht neben der deutschen im Wind, der eine angenehme Abkühlung auf dem griechischen Fest bietet. Blau und Weiß: Das sind am Sonntag die Farben des Tages auf dem Haarer Anger zwischen Poststadel und Bürgerhaus. Zum einen als Tischdecken auf den Bierbänken, an denen Griechen und Nicht-Griechen ihr Souvlaki mit Tsatsiki verspeisen. Zum anderen am blauen Himmel, über den sich die weißen Wolken schieben. Blau und Weiß: die Farben der griechischen wie der bayerischen Flagge, als Zeichen für eine 200 Jahre alte Freundschaft. Diese begann mit dem bayerischen Prinzen Otto im Jahr 1832, als er von Schloss Mirabell in Salzburg auszog, um König von Griechenland zu werden. "Seither hat Bayern das y im Namen", sagt der Vereinsvorsitzende der Griechischen Gemeinde und SPD-Gemeinderat Apostolos Kotsis. Denn bis dahin habe man Baiern mit i geschrieben. Und so hat sich der Philhellenismus, die Freundschaft zum Griechentum, in die bayerische Kultur regelrecht eingeschrieben.

Das ist zu spüren bei dem Fest am Sonntag, während traditionelle Musik aus den Boxen der griechisch-bayerischen Live-Band klingt und die Haarer es sich bei Uozo und Wein gut gehen lassen. "Freundschaft existiert ja nicht zwischen Ländern und Regierungen, sondern zwischen den Menschen", sagt Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU). Und das zeige sich gerade im Moment, angesichts der vielen Hilfe, die für die Ukraine-Flüchtlinge geleistet werde. Auch die Griechische Gemeinde in Haar leistet ihren Beitrag, indem sie dreimal in der Woche eine Beratung für Flüchtlinge anbietet. "Gegenseitige Hilfe, das ist Freundschaft über alle Kulturen hinweg", so Bukowski.

Altbürgermeister Helmut Dworzak wird besonders geehrt

Ob bayerisch, ukrainisch oder griechisch: In schwierigen Zeiten wie diesen, angesichts von Pandemie und Krieg, hilft es manchmal, zusammenzurücken und zu feiern. Wer wüsste das besser, als die von einer Wirtschaftskrise gebeutelten Griechen. Viele sind in den vergangenen Jahrzehnten nach Bayern ausgewandert. In der Gemeinde Haar haben einige von ihnen eine neue Heimat gefunden. Darum ist das Fest auch ein Dankeschön an die Gemeinde Haar. "Die gesamte Gemeinde hat uns so gut aufgenommen, als wir uns im Jahr 2012 unter Bürgermeister Helmut Dworzak gründeten", sagt Kotsis. Aus diesem Grund wird Altbürgermeister Dworzak an diesen Tag von der Griechischen Gemeinde geehrt, mit einer Laudatio von seinem SPD-Parteifreund Landtagsvizepräsident Markus Rinderspacher. "Denn ohne ihn gäbe es den Verein nicht", so Kotsis. "Mit diesem Fest wollen wir zeigen, dass wir eine offene Gemeinschaft sind, die gerne mit allen Haaren zusammen feiern möchte."

Eine weitere Ehrung wird außerdem dem Rechtsanwalt Stavros Kostantinidis zuteil, dem Vorsitzenden der Griechischen Akademie in München. Und Pfarrer Kilian-Thomas Semel wird mit einem ökumenischen Gottesdienst als Leiter des Haarer Pfarrverbandes verabschiedet. Zum 1. Juni hat er die Leitung der Stabstelle zur Beratung und Seelsorge für Missbrauchsbetroffene in der Erzdiözese München und Freising übernommen.

Und wer es an diesem Sonntag nicht zum Haarer Anger geschafft hat, dem bietet sich vielleicht im kommenden Jahr eine neue Gelegenheit. Denn bei diesem einen Fest soll es nicht bleiben. "Wir haben vor, das zu einer jährlichen Veranstaltung zu machen", verspricht Kotsis. Mit "wir" meint Kotsis sich und die rund 200 Mitglieder, die jeden Sonntag von 11 bis 16 Uhr ihren bayerisch-griechischen Stammtisch im zweiten Stock des Poststadels auch für Nichtmitglieder veranstalten - zum gemütlichen Plaudern und, um die Freundschaft zwischen den Kulturen am Leben zu erhalten.