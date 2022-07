Von Bernhard Lohr, Haar bei München

Griechenland, Bayern, Ukraine: Wenn man sich mit Apostolos Kotsis unterhält, geht es im Galopp quer durch Europa und durch die Jahrhunderte. Der 52-Jährige ist in Piräus geboren, kam vor bald 30 Jahren nach Bayern und schaut seit Wochen wie gerade auch viele seiner Landsleute fassungslos auf die Ukraine, wo Russen Menschen töten und Kulturstätten zerstören, denen sich Griechen besonders verbunden fühlen. In Mariupol lebten vor dem Krieg Zehntausende Griechen; so viele wie sonst nirgendwo in der Ukraine. Das Schwarze Meer und Griechenland - ein Kulturraum. "Ich bin ein Europäer mit griechischen Wurzeln", sagt Kotsis, der dabei freilich auch die weiß-blaue Verbindung zwischen Griechen und Bayern vor Augen hat: die Antike, der Griechenfan König Ludwig I., sein Sohn Otto auf dem griechischen Thron, die Propyläen in München. "München ist Klein-Athen", sagt Kotsis.

In Deutschland lernte er seine Frau, eine Griechin kennen, er lebt seit 1998 in Haar, wo seine drei heute erwachsenen Kinder groß wurden. Vor zehn Jahren gründete Kotsis in Haar die Griechische Gemeinde, die damals in der Wirtschaftskrise vielen Landsleuten half, im Raum München Wohnung und Job zu finden. Jetzt helfen die Griechen in Haar den Ukrainern. Drei Mal in der Woche organisieren zwei Ehepaare, in denen der Mann Grieche ist und die Frau Ukrainerin, im Bildungszentrum Poststadel Beratungsstunden. Beim Sonntagstreff der Griechen sind heute Ukrainer dabei. Die Griechische Gemeinde sei kein Ghetto, sagt Kotsis. "Wir haben das für die Griechen gemacht, aber jetzt machen wir es für alle."

Apostolos Kotis ist ein lebensfroher, weltoffener Macher. Deutsch hat er gelernt, weil er sich schnell integrieren wollte. Die Griechen in Haar geben Deutschkurse für Griechen und Griechischkurse für Deutsche. Und wer griechische Tänze erlernen will, ist dort ebenso richtig. Ober er gut tanzen kann? "Sehr gut, ja", sagt Kotsis, "das liegt im Blut. Entweder du hast es, oder du hast es nicht." Seine Tanzkünste kann Kotsis kommenden Sonntag zeigen. Dann richten die Griechen ein griechisch-bayerisches Fest auf dem Haarer Anger aus, bei dem mit Ouzo und Bier zu Souvlaki und Würsten auf zehn Jahre Griechische Gemeinde Haar und 200 Jahre griechisch-bayerische Freundschaft angestoßen wird. "Ich bin hier, ich lebe hier", sagt Kotsis, "und ich möchte meinen Beitrag leisten, dass das Leben besser wird", sagt Kotsis.

In Haar versucht Kotsis das im Gemeinderat umzusetzen, in dem er für die SPD sitzt und stets die Überparteilichkeit betont. Er fühle sich Haar im Ganzen verbunden, sagt er. Die Griechische Gemeinde ist mit etwa 200 Mitgliedern quicklebendig, trotz Corona-Pandemie. "Wir hätten es nicht geschafft, wenn uns nicht alle Leute in der Gemeinde unterstützt hätten." Ein großer Haarer und ein großer Grieche in Bayern werden am Sonntag geehrt. Haars Altbürgermeister Helmut Dworzak erhält die Medaille der Griechischen Gemeinde Haar. Und ebenso Stavros Kostantinidis, der Vorsitzender der Griechischen Akademie in München und Vorsitzender der Europa Union München ist.