Bettina Endriß-Herz umringt von den Abgeordneten Florian Hahn und Ernst Weidenbusch sowie dem damaligen Verkehrsminister Alexander Dobrindt. Sie packten bei einem Pressetermin am Rollstuhl an, als am Haarer Bahnhof der Aufzug streikte.

Von Bernhard Lohr, Haar

Bettina Endriß-Herz hat sich auf denkwürdige Weise vom Gemeinderat in Haar verabschiedet. Sie leidet an Multipler Sklerose und ist weitgehend an den Rollstuhl gefesselt. Seit einiger Zeit schon nahm die Vertreterin der CSU auch wegen der Corona-Pandemie an den Sitzungen per Video-Schalte von zu Hause aus teil. Doch weil die Krankheit fortschreitet, zog sie sich jetzt aus dem Gremium zurück und gab in ihrer letzten Sitzung ihren Kollegen einen Appell auf den weiteren Weg. Die Sitzungen sollten nicht nur für Gemeinderäte, sondern für jeden Bürger, gerade mit körperlichen Einschränkungen, online zu verfolgen sein. Sie hoffe darauf, eines Tages wenigstens am Handy die Diskussionen mithören zu können. "Man sollte sich nicht verkriechen", sagte sie und zeigte damit, dass sie es als Berufung sah und sieht, Barrieren einzureißen. Als Vorsitzende des Behindertenbeirats macht Endriß-Herz weiter.

Von den Vertretern der Fraktionen gab es für die online zugeschaltete scheidende Kollegin zum Abschluss viel Lob für ihr Engagement, ihre "Hartnäckigkeit" und ihre "Kreativität", wie Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) sagte. Und tatsächlich: Sie hatte erst durchgesetzt, dass Gemeinderäte von zuhause aus online an den Sitzungen teilnehmen können. Und auch der Behindertenbeirat würde ohne sie nicht existieren. Seit dem Jahr 2014 gehörte Endriß-Herz dem Gemeinderat an. Seit 2019 leitet sie den von ihr initiierten Beirat, der gerade jetzt nochmal eine personelle Stärkung erfahren hat.

Peter Schießl (SPD) ist Stellvertreter von Endriß-Herz im Behindertenbeirat. Und er berichtete, dass sich auf einen öffentlichen Aufruf hin acht Personen gemeldet hätten, die gerne in dem Gremium mitarbeiten wollen. Das große Interesse habe ihn "sehr positiv überrascht", sagte Schießl. Damit sei mehr als ausgeglichen worden, dass Fritz Kerber und Klaus Rückert auf eigenen Wunsch aus der Behindertenvertretung ausgeschieden seien. Schießl zufolge sind Johann Eittinger, ein ehemaliger Mitarbeiter der Kliniken des Bezirks Oberbayern, und Annette Arnold, eine ehemalige Gleichstellungsbeauftragte bei der Agentur für Arbeit München, per Wahl als ordentliche Mitglieder nachgerückt. Um das Engagement der weiteren sechs Haarer nicht brachliegen zu lassen, werde man diese als Beisitzer hinzuziehen, sagte Schießl, die aber bei Abstimmungen nicht mitwirken könnten.

Als Nachfolger von Bettina Endriß-Herz rückte in der CSU-Fraktion Andreas Schwarcz nach, der Malermeister mit eigenem Geschäft an der Leibstraße ist und vom Bürgermeister gleich vereidigt wurde. Die CSU-Gemeinderäte ernannten Endriß-Herz zum "Ehrenmitglied" der Fraktion.