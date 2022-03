Von Bernhard Lohr, Haar

Haar hat sich einen neuen Style verpasst. Die von Grund auf überarbeite Homepage der Gemeinde ist seit einigen Tagen online und bietet zunächst einmal einen ganz anderen Look. Gut, das Grün und das Weiß aus dem Gemeindelogo dominiert farblich weiter. Insofern kennt der Betrachter das. Aber abgesehen davon wird sehr schnell klar, dass sich vieles verändert hat. Es ist auch gewöhnungsbedürftig. Die Seite ist nicht mehr so kleinteilig aufgebaut, man erfasst weniger Informationen auf einen Blick. Dafür bietet die Seite am Ende doch deutlich mehr als bisher. Denn das Rathaus präsentiert sich jetzt auch offensiv als "digitales Rathaus". Die Bürger können über die Homepage jetzt mehr Verwaltungsakte abwickeln.

Klagen über die alte Homepage waren zuletzt immer wieder zu hören gewesen. Sie sei zu langsam, die Suchfunktion führe eben immer wieder in die Irre. Vor allem wollte Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) auch einen Online-Auftritt, der die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzt. Der erste Link, den jeder findet, ist der zum Online-Bürgerbüro. Dort kann man einen Wohnsitz anmelden, eine Eheschließung und das Formular finden, das man braucht, um sich für eine gemeindliche Wohnung anzumelden. Es sei mehr als eine neue schöne Oberfläche, sagte Bürgermeister Bukowski jüngst im Gemeinderat. In den Ämtern und Sachgebieten seien Digitalbeauftragte benannt, die sich darum kümmerten, dass die Seiten aktuell blieben und die digitalen Dienste funktionierten.

Man navigiert über die drei Striche rechts oben auf verschiedene Ebenen. Von dort soll man dann schnell auf viele Service-Angebote kommen: Veranstaltungskalender, Vereinsregister und anderes. Beim Ortsplan kann man filtern nach Suchkriterien. Einen Kita-Finder gibt es, der helfen soll, auch mit Suchfunktion die passende Einrichtung zu finden. In einem Bäder-Webshop kann man Eintrittskarten jetzt online vorab kaufen. Doch den Shop zu finden, gestaltet sich beim Selbstversuch schwierig. Aber die Suchfunktion hilft dann weiter. Die sei deutlich verbessert, sagte Bukowski.

Die Verwaltung ist in weiten Teilen auch personell neu aufgestellt worden. Es gibt erstmals in Haar ein Kulturamt, dem die bisherige Leiterin des Bürgerhauses, Veronika Gerstacker vorsteht. Das frühere Sachgebiet Bildung und Soziales wurde im Namen um die "Inklusion" erweitert. Das Umweltreferat firmiert jetzt unter dem Namen "Amt für Umwelt und Kreislaufwirtschaft". Der Umweltreferent Andreas Nemetz darf sich jetzt als Amtsleiter ansprechen lassen. Der Wille von Bürgermeister Bukowski, als Neuerer im Rathaus auch mehr Schwung reinzubringen, ist besonders im früheren Hauptamt festzustellen, das jetzt "Amt für Innovation, Wirtschaftsförderung und zentrale Dienste" heißt. Die Digitalisierung ist dort ein Sachgebiet.

Detailansicht öffnen Bürgermeister Andreas Bukowski setzt auf Innovation und krempelt im Rathaus um. (Foto: Angelika Bardehle)

Zentral mit begleitet hat diesen Umbruch Ute Dechent, die als enge Mitarbeiterin von drei Bürgermeistern und zuletzt auch persönliche Referentin des Bürgermeisters bis heute die Fäden in der Hand hält. Allerdings steht Dechents Abschied in den Ruhestand im Herbst bevor. Einige Stellen sind laut Bukowski noch zu besetzten. Man werde auch neu eine Ausbildung zur IT-Fachkraft anbieten. Für die Erstellung der neuen Homepage sei über Monate ein "Riesen-Aufwand" betrieben worden, sagte Bukowski. Das hätten nicht ein paar Leute gemacht. Man habe da "bereichsübergreifend" gehandelt, um auch die digitale Verwaltung voranzubringen. Aktuell habe man knapp 50 digitale Dienstleistungen im Angebot, je nachdem, was auch rechtlich und technisch möglich sei. "Das soll in Zukunft erweitert werden."