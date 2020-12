Von Bernhard Lohr, Haar

154 Teilnehmer in der Spitze und gut 100 Fragen und Antworten in der parallel laufenden Chatrunde: Das aus der Not geborene Format einer Bürgerinformation als Online-Veranstaltung hat in Haar mit kleinen Abstrichen funktioniert. Am Ende gab es von Teilnehmern viel Lob für die geballte Information. Und sie durften auch in dem Gefühl die Zoom-Konferenz mit Bürgermeister Andreas Bukowski und Landrat Christoph Göbel (beide CSU) schließen, einiges Neues erfahren zu haben: Die Bemühungen um einen Schulcampus laufen weiter, ebenso die Untersuchungen für ein Lkw-Verbot auf der B 471 und den Bau einer Autobahnparallele. Interesse gab es an einer gelben Tonne. Freudigen Widerhall fand die Ankündigung, dass eine Papiertonne eingeführt werden könnte.

Auch wenn am Ende alle zufrieden schienen, als der Bürgermeister nach getaner Arbeit am Bildschirm alle verabschiedet hatte und genüsslich noch in ein Vanillekipferl biss - der Beginn der Zoom-Konferenz war holprig. Die Gemeinde hatte aus Versehen, wie Bukowski einräumte, statt einer Lizenz für 1000 Teilnehmer nur eine für 100 gekauft. Und so sahen sich viele, die sich über den ihnen zugesandten Link um 19 Uhr einwählten, aus der Runde ausgesperrt. Die Mitarbeiter im Rathaus bekamen das aber noch hin, stockten das Kontingent auf, und um 19.25 Uhr war man dann drin. Nach vorübergehenden Leitungsproblemen berichtete dann Bukowski aus seinem Büro über den Stand der Dinge in Haar. Der Ton blieb freilich brüchig und das Bild wacklig.

Ein Schwerpunkt von Bukowskis erstem Vortrag vor der Bürgerschaft lag auf der Gewerbeentwicklung. Unüberhörbar haben die Haarer einen Bürgermeister im Rathaus sitzen, der aus der Wirtschaft kommt. Wer nicht in Marketing und Vertrieb investiere, sagte er, der werde das Nachsehen haben. Damit zielte er auf die tatsächlich größte Baustelle ab. Denn die Gewerbesteuereinnahmen drohen mit dem Wegzug des Pharmakonzerns MSD wegzubrechen. "Wir möchten die Marke Haar entwickeln", sagte Bukowski. Er stehe für ein Zusammenwirken von Ökologie und Ökonomie. So wolle er Firmen nach Haar holen. Das sei der Haarer Weg, und nicht Dumping bei der Gewerbesteuer. Die Bürger erfuhren, dass Bukowski gerne gegen den Willen des Gemeinderats einen Akquiseverantwortlichen im Rathaus eingestellt hätte - und dass es tatsächlich einen Biodiversitätsbeauftragten geben wird.

Auf Fragen zu Klimaschutz-Aktivitäten und speziell dem Aufbau von Energiespeichern kündigte Bukowski für kommendes Jahr Bemühungen an, die Photovoltaikflächen auszuweiten. Hoffnungen auf ein baldiges Ende der Kiesverarbeitung in Salmdorf dämpfte Bukowski. Die Verfüllungsrechte des Unternehmens ließen viele Jahre einen Betrieb zu und selbst eine juristische Auseinandersetzung würde Zeit in Anspruch nehmen. Der Bürgermeister kündigte für 2021 wegen der Sparbemühungen eine aufs Notwendige reduzierte Sanierung des Gasthofs "Zur Post" an. Das Mobilitätskonzept werde schrittweise umgesetzt. Die Salmdorfer Straße sei als erste Fahrradstraße ausgeschildert. Hohe Bordsteine würden abgesenkt. Für ein Parkraumkonzept in Gronsdorf-Kolonie werde in Kürze eine Bürgerbeteiligung starten. Defizite bei der digitalen Ausstattung des Ernst-Mach-Gymnasiums würden angegangen. Die von Bürgern geforderten und von ihm selbst einst propagierten Live-Übertragungen aus dem Gemeinderat sieht Bukowski mittlerweile kritisch. Kommunalpolitiker seien keine Profis, sagte er. In Kommunen, die Übertragungen angeboten hätten, seien Stadt- und Gemeinderäte im Netz für ihr Auftreten diffamiert worden.

Trotz jahrelanger Verzögerungen wegen der Haltung der Stadt München, die Flächen nur abgeben möchte, wenn Wohnungsbau zusätzlich in Gronsdorf möglich wird, hält Landrat Göbel an dem Schulcampus mit Fachoberschule, Realschule und Pflegeschule in Haar fest. Er arbeite mit dem Bürgermeister weiter an einer Umsetzung in Gronsdorf oder woanders, sagte Göbel. Kommendes Jahr werde ein Gutachten zeigen, ob und unter welchen Bedingungen ein Lkw-Verbot auf der B 471 möglich sei. Zudem kündigte Göbel eine Machbarkeitsstudie für die Verlegung der B 471 an, die alle in den vergangenen Jahrzehnten gesammelten Fakten zusammentragen und bewerten werde. Auf Zustimmung unter den zugeschalteten Bürgern stieß Bukowskis Ankündigung, im Verbund mit anderen Kommunen im Münchner Osten für Verbesserungen bei der S-Bahn zu kämpfen.