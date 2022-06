Von Bernhard Lohr, Haar

Wenn man von ein paar Vorarbeiten absieht, hat die Sanierung im Gasthof zur Post und im Bürgerhaus in Haar noch gar nicht begonnen. Und doch wächst in der Bürgerschaft der Druck, so schnell wie möglich das geliebte Wirtshaus im Ortszentrum wieder aufzumachen. Das hat sich zuletzt im Gemeinderat gezeigt, als sich ein sichtlich angespannter Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) mit Forderungen der Grünen konfrontiert sah, die die Sanierung des Ensembles erneut nach hinten verschieben würde. Die Grünen pochen darauf, dass vor dem Hintergrund der Klimakrise nicht einfach zwei alte Gaskessel gegen neue ausgetauscht werden. Hintergrund: Die Gemeinde hat per Beschluss den "Klimanotstand" ausgerufen und sich Klimaschutz groß auf die Fahnen geschrieben.

Dennoch hat man im Rathaus über Jahre hinweg die Sanierung der zentralen Gebäude verfolgt, ohne sich über eine neue Heizungstechnik Gedanken zu machen. Auch fand das Thema schon unter der früheren Bürgermeisterin Gabriele Müller (SPD) nie den Weg in den Bauausschuss oder Gemeinderat, um dort mal gründlicher diskutiert zu werden. Erst als jetzt konkret ein Architekt die notwendigen Schritte ansprach, trat kurz vor Beginn der Arbeiten zutage, dass weiter mit Gas geheizt werden soll.

Deshalb sah sich Bukowski jetzt mit dem Antrag der Grünen konfrontiert, bei der Heizanlage etwa auf Solarthermie, eine Luftwärmepumpe oder Pellets umzuschwenken. Ulrich Leiner von den Grünen verwies auf den von Energie-Manager Uwe Dankert kürzlich vorgestellten auf Jahrzehnte angelegten Fahrplan für eine energetische Sanierung der kommunalen Gebäude und sagte: "Der Zeitpunkt, etwas zu verändern, ist der Zeitpunkt der Sanierung." Jetzt müsse gehandelt werden, auch wenn man spät dran sei. "Da ist in der Vergangenheit ein Fehler gemacht worden."

Bürgermeister Bukowski stimmte einerseits zu. Es sei eine Lösung notwendig, die "State of the Art" sei. Aber die Zeit dränge und die Kosten seien womöglich enorm. Die Ausgangslage ist auch schwierig, wie Bautechniker Reinmar Pfalz aus dem Rathaus erläuterte. Es gehe um große Gebäude und die Wärme sei nicht leicht herzubekommen. Eine Erdwärmepumpe sei technisch eventuell nicht machbar, weil schon nebenan der Poststadel mit einer solchen beheizt werde. Man bräuchte bei niedrigerer Grundwärme größere Wärmeflächen, wie etwa Fußbodenheizung. Mit Heizkörpern komme man da nicht weit. Für Pellets fehle die Lagermöglichkeit. Das wäre alles erst zu prüfen.

Aber genau das ist der wunde Punkt vor allem für den Bürgermeister, der offenkundig einige drängende Anfragen erhält, wann denn endlich der Gasthof wieder aufmacht. Eigentlich sollte das jetzt im Frühjahr 2022 geschehen, sagte Bukowski, aber man habe ja noch nicht einmal angefangen. Als Leiner empfahl, die Heizungsfrage erst einmal im Bauausschuss zu beraten, weil ja keine Dringlichkeit bestehe, kippte Bukowskis Laune merklich. "Es macht mich ärgerlich", sagte er, wenn die Grünen jetzt mit solchen "klimaschutztechnischen Fantasien" daherkämen.

Tatsächlich fand man noch einen Kompromiss. Das Rathaus hatte vorgeschlagen, die Entscheidung über die künftige Heizung offen zu lassen und dann zu treffen, wenn als zweiter Bauabschnitt das Bürgerhaus saniert wird. Derweil könne der Gasthof renoviert werden und dort die alte Gasheizung drinbleiben. So verliere man keine Zeit. Als Zielmarke wurde ausgegeben, eine eventuell auch hybride Heizanlage mit mehreren Elementen umzusetzen, mit der so viel CO₂ wie möglich eingespart wird. Dem stimmten bis auf Traudl Vater (SPD) und Anke Bender (CSU) alle zu.