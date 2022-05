Von Bernhard Lohr, Haar

Haar baut die nachschulische Betreuung aus. Und ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Jagdfeldschule, die ja durch einen Erweiterungsbau auch besondere Möglichkeiten bietet. Der Gemeinderat hat nun zunächst schon mal beschlossen, zum kommenden Schuljahr 2022/2023 dort einen zweiten, gebundenen Ganztagszug einzuführen, in dem Schüler von der 1. bis zur 4. Klasse auch am Nachmittag Programm haben. Kommendes Schuljahr wird mit der 1. Klasse im zweiten Zug begonnen und der Zug dann Schritt für Schritt erweitert. Mittelfristig soll ein umfassendes Konzept zum Tragen kommen, das auch Mittagsbetreuung und Hort einbezieht. Das Ganze läuft im Rathaus noch unter dem Arbeitstitel "Bildungscampus Haar".

Öffentlich wurde über den Bildungscampus noch nicht debattiert. Er war nur Thema in den Haushaltsberatungen, als es darum ging, Finanzmittel für die Ganztagsbetreuung zur Verfügung zu stellen. Bisher stand der Begriff "Bildungscampus" für die Pläne, im Ortsteil Gronsdorf eine Fachoberschule samt Realschule und Pflegeschule zu schaffen. Doch von diesen Plänen ist derzeit wenig zu hören. Zuletzt brachte Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) ins Spiel, diesen Campus mit weiterführenden Schulen an einem neuen Standort angrenzend an den Sportpark in Eglfing zu schaffen, weil für Gronsdorf eine komplexe Abstimmung mit der Stadt München nötig wäre. Dort hakt es an der verkehrlichen Erschließung und an der Forderung der Stadt, dann auf städtischem Grund in Gronsdorf auch im großen Stil Wohnungen zu bauen.

Mit dem Bildungscampus, wie er jetzt verstanden wird, reagiert das Rathaus auf steigende Anmeldezahlen bei der Nachmittagsbetreuung und greift vor auf den zum Schuljahr 2026/2027 geltenden Rechtsanspruch für Ganztagsbetreuung an Grundschulen. Ein Ausbau des Angebots schon jetzt sei "dringend notwendig", argumentiert Kerstin Onwuama, Leiterin des Sachgebiets Bildung und Soziales im Haarer Rathaus. Das bisher vorliegende Ergebnis einer Abfrage berücksichtige noch nicht den Zuzug und die Aufnahme von Schulkindern aus der Ukraine.

Die Gemeinde kooperiert bei der gebundenen Ganztagsschule mit dem Kreisjugendring und finanziert nun eine zusätzliche Halbtagesstelle für einen Sozialpädagogen. Insgesamt werden nun im Schuljahr 2022/2023 etwa 262 000 Euro für fünf Ganztagsklassen eingeplant, was durch den Haushalt gedeckt ist. Wie die Bildungslandschaft als Campus auch unter Einbeziehung des Schulvereins, der die Mittagsbetreuung organisiert, aussehen soll, ist noch offen. Ein Gesamtkonzept werde erst erstellt, heißt es aus dem Rathaus. Ein Workshop "Bildungslandschaft Haar - Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung" sei geplant.