An der Volkshochschule Haar hat in schweren Zeiten mit Lourdes María Ros de Andrés eine neue Geschäftsführerin ihre Arbeit aufgenommen. Seit 1. Mai ist die gebürtige Schwäbin und Tochter einer Baskin und eines Katalanen dort nun tätig und ist dort wegen der Corona-Krise seit dem ersten Tag als Krisenmanagerin gefragt. Bei einem kurzen Gespräch zwischen zwei Terminen spricht die 1966 geborene und mit viel Erfahrung in Bildungs- und Migrationsthemen gewappnete Ros de Andrés dann auch gleich von "Corona" und dem "Haushaltsplan", um den sie sich kümmern müsse. Ihre Leidenschaft aber gehört weniger den Zahlen als dem, was die VHS eigentlich ausmacht.

"Ich bin in einer bildungshungrigen Familie aufgewachsen", sagt sie. "Schon von Jugend an hatte ich große Freude daran, andere in ihren Bildungsprozessen zu begleiten." Weitere Schwerpunkte ihrer Arbeit bis heute: Multikulturelles Miteinander, Migration und Integration - also Themen, die an der VHS in Haar seit Jahren im Vordergrund stehen.

Lourdes María Ros de Andrés kam 1986 zum Studium der Germanistik, Literatur- und Theaterwissenschaft nach München. Seit mehr als 30 Jahren ist sie in der Bildungsbranche tätig: als Deutschlehrerin, Fortbildnerin, Lehrwerksautorin, Lehrbeauftragte an der Ludwig-Maximilians-Universität und seit fast 20 Jahren in Führungspositionen bei den beruflichen Fortbildungszentren der Wirtschaft und der Initiativ-Gruppe Interkulturelle Begegnung und Bildung. Dort war sie zuletzt Geschäftsführerin. Für die Grünen kandidierte sie für den Münchner Stadtrat. Ihren Wahlkampf, sagt Ros de Andrés, habe sie sofort eingestellt, als klar gewesen sei, dass sie die Stelle in Haar antreten werde.

In Haar übernimmt sie eine der großen Volkshochschulen im Landkreis, die die Corona-Krise zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt getroffen hat. Nach nur einem Jahr warf Nicole Leber, die davor die Akademie des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands (BLLV) geleitet hatte, den Job im modernen Poststadel-Bildungszentrum in Haars Zentrum hin. Wenige Tage bevor Ros de Andrés nach einem Intermezzo mit einem kommissarischen Führungsteam ihre Stelle in Haar antrat, warnte die VHS in einer Mitteilung vor einer existenzbedrohenden Situation und dankte all denen für ihre Solidarität, die trotz zunächst abgesagter Kurse Gebühren nicht gleich zurückgefordert haben.

VHS-Vorsitzende Gabriele Müller zeigt sich zuversichtlich, dass die neue Geschäftsführerin mit ihrer zupackenden Art die Krise meistern wird. Ros de Andrés verkündet derweil, das Programm "wo immer möglich auf online umzustellen". So werde man auf Vorgaben reagieren und flexibel zwischen Präsenz- und Online-Unterricht wechseln können, bis wieder Normalbetrieb möglich sei.