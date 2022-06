Im Haarer Freibad stehen bald wieder ungetrübte Badefreuden bevor. Das Kinderbecken wurde erneuert und nun fehlte nur noch ein Plazet des Gesundheitsamts, das Wasserproben nehmen musste. Diese wurden in den vergangenen Tagen gezogen und auch untersucht. Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) zeigte sich jetzt im Gemeinderat zuversichtlich, dass im Laufe der anstehenden Woche der Kinderbereich geöffnet werden kann. Auch sieht es danach aus, dass bald genügend Schwimmmeister zur Verfügung stehen, um das Freibad wieder um 8 Uhr statt um 10 Uhr für Frühschwimmer öffnen zu können. Bukowski sagte, man habe am Ernst-Mach-Gymnasium sechs Schüler und Abiturienten gewinnen können, die in eine Ausbildung gegangen seien. Drei Teilzeit-Rettungsschwimmer stünden bald bereit. Die Hallenbäder, die wegen fehlenden Personals geschlossen wurden, könnten wohl nach den Ferien wieder aufmachen.