Von Angela Boschert, Haar

Wer vor dem alten Pfarrhaus im Ortszentrum von Haar steht, wird sich vielleicht wundern. Links der Eingangstüre hängt neuerdings ein steinernes Wappenschild mit der Aufschrift "Franziskaner Minoriten". Unter dem Schriftzug sind ein Kreuz und zwei übereinandergelegte Arme zu sehen. Auf dem Klingelschild stehen die Namen der drei Franziskanerbrüder, die seit Anfang Oktober hier wohnen: Pater Gabriel Budau, Pater Mihai Hortolomei und Pater Dan Vătămănelu. Hier hat die neue Niederlassung der Franziskaner-Minoriten ihren Platz in Haar. Nicht in einem trutzigen Klosterbau, sondern in schlicht ausgestatteten Räumlichkeiten neben dem Pfarrbüro St. Konrad.

Was er und seine beiden Mitbrüder hier aufbauen wollten, sei als Konvent zu sehen, erklärt Pater Gabriel, wie er genannt werden möchte. Konvent leite sich ab von lateinisch convivere - zusammenleben und bedeute zusammen leben, beten und den Alltag gestalten. Zu letzterem gehört die Pfarrseelsorge, also die Arbeit im Pfarrverband Haar, dessen Leiter Pater Gabriel seit Anfang Oktober ist. "Unsere Arbeit ist zwei in einem", lächelt er: der Konventsaufbau, mit dem sie von ihrem rumänischen Provinzial, also Ordensvorsteher, beauftragt worden sind, und die gemeindliche Seelsorge als Pfarrer, zu der sie das bischöfliche Ordinariat der Erzdiözese München und Freising berufen hat. Beide Aufgaben gehen ineinander über. Die Franziskanerpatres führen ein Leben als Klosterbruder und Gemeindepfarrer zugleich.

Schon seit 2008 sind rumänische Franziskaner-Minoriten in Oberbayern vertreten, in der Provinz St. Josef in Grabenstätt (Landkreis Traunstein) und in Chieming am Chiemsee, wo Pater Gabriel seit 2016 den katholischen Pfarrverband geleitet hat. Da sich das Pfarrhaus in Haar als überaus geeignet für ihr Vorhaben erwies, zogen er, Pater Mihai und Pater Dan im Obergeschoss ein, wo noch Platz für einen vierten Mitbruder ist, den sie finden wollen. Im Erdgeschoss befindet sich der öffentliche Bereich mit Hauskapelle für die Stundengebete, Küche und Versammlungsraum. Letzterer ist ihr Esszimmer und zugleich Tagungsraum für Gemeindegremien. Nebenan liegt das Pfarrbüro.

Feste Gebetszeiten, gemeinsames Essen

Der Alltag im Pfarrhaus, das zugleich ihr Konvent ist, wird bestimmt von festen Gebetszeiten, gemeinsamem Essen, priesterlichen Aufgaben und vielen Terminen. "Mein Tag geht von 7 Uhr morgens bis 22.30 Uhr abends", sagt Pater Gabriel. Und auch: "Ich bin angekommen, fühle mich hier schon zuhause." Die Haarer Bürger seien neugierig und freundlich. Neulich habe eine Frau ihr Auto angehalten, um ihn zu begrüßen. "Man sieht uns, wir fallen auf in unserem Habit", sagt er und streicht sich lächelnd über den braunen Mantel mit dem weißen Zingulum, dem Strick, der als Gürtel dient. Die drei Knoten in ihm stehen für ihre Gelübde Gehorsam, Ehelosigkeit und Armut. Er besitze nichts, sagt Pater Gabriel, Haus, Möbel und Ausstattung seien Eigentum der Kirche, auch das Dienstauto gehöre der Gemeinschaft. Doch wird er demnächst auf einen mit Solarstrom geladenen E-Scooter steigen, wenn er in seiner Gemeinde zu einem Termin muss.

Die Doppelaufgabe, ein Konvent zu gründen und zugleich eine Pfarrei zu betreuen, sei für sie ein Zeichen des Vertrauens und der Wertschätzung durch das Bistum. Wichtig sei ihm, für die Haarer erreichbar zu sein, für Gläubige ebenso wie für die vielen Haupt- und Ehrenamtlichen in den verschiedenen Gremien. Schließlich habe er seine Bereitschaft bezeugt, als zuverlässiger Mitarbeiter des Ordinariats die Gemeinde umsichtig zu leiten und die priesterlichen Aufgaben zu übernehmen. Dazu müsse er wissen, wo der Schuh drückt und was akzeptiert werde. Dass sie für die Anmeldung der neuen Firmlinge ihre Tische vor die Kirche gestellt haben, hat Erstaunen hervorgerufen. Doch, sagt Pater Gabriel, überzeugt: "Wir sind da, wir leben mit ihnen!".

Detailansicht öffnen Eine kleine Tafel zeigt: Hier ist eine Niederlassung der Franziskaner-Minoriten. (Foto: Claus Schunk)

Das Wappen der Franziskaner zeigt den Schriftzug "Franziskaner Minoriten" und darunter ein Kreuz und zwei übereinandergelegte Arme. Der nackte Arm Jesu liegt über dem Arm des Franziskus, der seinen Habit trägt. Beider Hände tragen die Wundmale der Kreuzigung, obwohl Franziskus nie gekreuzigt wurde. Er soll die Wundmale am 120 Kilometer nördlich von Assisi gelegenen Berg La Verna bekommen haben, auf den er sich im August des Jahres 1224 in der Sorge um seine Bruderschaft zurückgezogen hatte. Eines Tages sah er im Morgennebel über sich eine Erscheinung, einen ans Kreuz gehefteten Engel mit sechs Flügeln, hat sein Begleiter berichtet. Erschüttert und fasziniert zugleich habe Franziskus lange darüber nachgedacht. Dann seien an seinem Körper die Wundmale Christi erschienen. Erst bei seinem Tod sahen seine Anhänger diese Stigmata. Der Wissenschaft ist es bis heute nicht gelungen, einen Beweis oder Gegenbeweis für dieses Mysterium zu finden. Für Franziskaner gilt das Phänomen der Stigmata des Heiligen Franz von Assisi als gesichert.