Die Haarer FDP richtet am Mittwoch, 21. April, mit dem Verkehrsexperten der FDP-Bundestagsfraktion Torsten Herbst ein zweites landkreisübergreifendes digitales Forum an, bei dem es um den Nordzulauf zum Brenner-Basistunnel gehen soll. Vertreter aus den Kommunen entlang des Streckenabschnitts Grafing-München sollen sich zum Sachstand und nächsten Schritten austauschen können. Der Zornedinger Gemeinderat und Leiter der Arbeitsgruppe Bahnlärm Peter Pernsteiner wird teilnehmen sowie Kreisrat Manfred Riederle. Interessierten Bürger finden Zugangs- und Einwahldaten auf der Webseite der FDP Haar. Der Zugang zum Forum ist am 21. April von 19.30 Uhr an per Computer, Tablet, Smartphone sowie per Telefon möglich.