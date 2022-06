Von Bernhard Lohr, Haar

Haars Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) ist unter Rechtfertigungsdruck geraten, weil er bei einer Rede vor Feuerwehrleuten Dinge zugesagt haben soll, die nicht mit dem Gemeinderat abgesprochen waren. Bukowski sprach zum Florianstag am 4. Mai über einen Verkauf des gemeindeeigenen Grundstücks an der Blumenstraße, auf dem die Feuerwehr seit 2020 eine provisorische Wache unterhält und auch die Gemeindewerke ihren Sitz haben. Mit dem Erlös sollten Feuerwehr und Gemeindewerke neue, angemessene Gebäude erhalten. SPD-Gemeinderat Peter Schießl warf Bukowski deshalb vor, seine Kompetenzen zu überschreiten. Nichts von alldem sei im Gemeinderat beraten worden, sagte er in der jüngsten Sitzung des Gremiums und fragte: "Auf welcher Beschlussgrundlage triffst du solche Aussagen?"

Wegen der Gewerbesteuerausfälle nach dem Wegzug des Pharmakonzerns MSD ist Haar finanziell in schwieriges Fahrwasser geraten, ein Ausweg aus der misslichen Lage ist nur schwer zu finden. Die jüngsten Versuche Bukowskis, neue Gewerbeflächen aufzutun, haben sich weitgehend zerschlagen. So kommt man zum Beispiel beim Baseball-Feld nicht voran, das man gerne für Firmenansiedlungen nutzen würde. Die Gespräche mit dem Bezirk Oberbayern als Eigentümer scheinen festzustecken. Auch müsste ein neuer Sportplatz geschaffen werden.

Detailansicht öffnen Bürgermeister Andreas Bukowski hält den Verkauf des Grundstücks für alternativlos. (Foto: Claus Schunk)

Aus Sicht von Bürgermeister Bukowski bleibt derzeit nur noch das Areal an der Blumenstraße. Das gehört der Gemeinde, wenn man es für eine Gewerbeansiedlung nutzen würde, würde auch noch der Verkaufserlös in die Kasse fließen. Bukowski bestritt auf Schießls Nachfrage nicht, mit seinen Aussagen vor den Feuerwehrleuten vorgeprescht zu sein. Er verteidigte sie aber als alternativlos. "Aus meiner Sicht gibt es keine andere Möglichkeit."

Der Verwaltungsbau der Gemeindewerke ist deutlich in die Jahre gekommen und passt gerade für einen Energieversorger, der mit grünem Strom und Klimaschutz wirbt, nicht mehr recht in die Zeit. Schließlich sollte man selbst als Vorbild vorangehen. Der Bau ist energetisch und auch sonst sanierungsbedürftig. Dazu kommt die Rettungsstation der Feuerwehr auf dem Grundstück im Westen der Gemeinde, die 2020 zunächst als Provisorium geschaffen wurde, weil die Feuerwache von der Vockestraße aus nicht rechtzeitig zu Einsätzen etwa in Gronsdorf ausrücken kann. Spätestens zehn Minuten nach Eingang eines Alarms muss die Feuerwehr etwa bei einem Wohnungsbrand sein. Mit dem zweiten Standort an der Blumenstraße ist das gesichert.

Detailansicht öffnen Bisher fehlen Lager, Duschen und Aufenthaltsräume für die Feuerwehr, sagt Kommandant Arne Seifert. (Foto: privat)

Doch der Standort ist bisher nur mit dem Notwendigsten ausgestattet. Feuerwehrkommandant Arne Seifert sagt, man arbeite dort aktuell nur mit einer "Duldung" durch die Genehmigungsbehörden. Es gebe an der umgebauten Garage kein Lager, keine Duschen und keine Aufenthaltsräume. Das sei für fünf Jahre erlaubt worden, aber keine Dauerlösung. Wie eine solche aussehen kann, ist Seifert auch nicht bekannt. Er weiß nur, dass über verschiedene Möglichkeiten diskutiert wird. Auch von einem möglichen Verkauf des Areals als Option hat er schon gehört. Mal heiße es, es werde ein Teil des Areals abgestoßen, dann wieder das gesamte Areal. Es gebe ein "ständiges Hin und Herr". Auf die Rede, die Bukowski gehalten hat, geht Seifert nicht ein.

Bukowski wehrte sich im Gemeinderat gegen Schießls Darstellung, er habe den Feuerwehrleuten am Florianstag irgendetwas versprochen. "Das tue ich grundsätzlich nicht", sagte er. Doch Schießl ging es ums Grundsätzliche: Kann ein Bürgermeister etwas ankündigen, was der Gemeinderat zu entscheiden hat? Und kann er darüber reden, bevor der Gemeinderat überhaupt darüber diskutiert hat? Schießl sagte: "Ich habe ein Problem damit in meiner Rolle als Gemeinderat. Ich fühle mich übergangen, ich finde das irritierend." Weder im Bauausschuss noch im Plenum sei über die Angelegenheit gesprochen worden.

Ganz neu ist die Idee allerdings nicht, auf dem Grundstück an der Blumenstraße, auf dem außer den Gemeindewerken und der Feuerwehr noch diverse Firmen Flächen unter anderem als Lager nutzen, Gewerbe anzusiedeln. Es wurden auch schon Planskizzen vorgelegt, wie dort ein Feuerwehrhaus optimal situiert werden könnte, um dort auch gut weiteres Gewerbe unterzubringen. Aktuell läuft offenkundig, was in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats am Rande bekannt wurde, eine Bodenuntersuchung, um herauszufinden, ob der Untergrund mit Schadstoffen belastet ist. Bukowski sagte, er erwarte bis 30. Juni Informationen dazu. Dann könne man das Thema weiter vorantreiben.

Nach Aussage von Feuerwehrkommandant Seifert hat sich der Standort der Feuerwehr im Haarer Westen auf jeden Fall bewährt. Er rechnet fest damit, dass die Wache dort als Dependance der Hauptwache dauerhaft eingerichtet wird. Wegen des immer dichter werdenden Verkehrs habe es sich davor als immer schwieriger erwiesen, die Hilfsfrist einzuhalten. Jetzt seien die Kameraden auch viel schneller im Jagdfeld-Wohngebiet, sagt Seifert. Er rechnet damit, dass die aktuelle Duldung für das provisorische Feuerwehrhaus 2025 auslaufen wird.