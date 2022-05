Auf Initiative von Schülerinnen und Schülern der Fachoberschule Haar sind bei mehreren Spendenaktionen 48 000 Euro für die Ukraine-Hilfe des Bayerischen Roten Kreuzes zusammengekommen. Unter dem Motto "Frieden, Freiheit, Demokratie" veranstaltete die Fachoberschule vom 14. bis 18. März eine Spendenaktion, um Menschen in und aus der Ukraine zu unterstützen. Dank des großen Engagements der Jugendlichen wurden einer Mitteilung des Landratsamts zufolge in der Aktionswoche innerhalb weniger Tage unterschiedliche Spendenaktionen auf die Beine gestellt. Es gab eine Kuchenspende, einen Spendenlauf mit Tombola und viele weitere Aktivitäten. Unterstützt wurden die Schüler dabei von zahlreichen Lehrkräften, Eltern und benachbarten Firmen. Schließlich wurde im Beisein der Schulleiterin Nicola Tauscher-Meriç ein Scheck an den Vorsitzenden des BRK-Kreisverbandes München, Karl-Heinz Demenat, und an die Bereitschaftsleiter des BRK Haar übergeben.