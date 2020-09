Von Carla Bihl, Haar

Das Motto passt in die Zeit: "Zukunft gestalten", so heißt ein Schwerpunkt des Herbst/Winter-Programms der Volkshochschule Haar, das am Dienstag öffentlich vorgestellt wurde. Eine elegante Umschreibung dafür, wie man mit der Ungewissheit um die Zeit nach der Corona-Pandemie umgehen kann. Für alle Interessierten ist übrigens Eile geboten: 50 Prozent der Plätze für die Kurse im Wintersemester sind bereits belegt.

Wie in vielen Bildungseinrichtungen, greift man auch in der VHS Haar auf ein hybrides Unterrichtssystem zurück. Das heißt, dass die Lerneinheiten sowohl mit Online-Zuschaltung, als auch teilnehmerreduziert mit Präsenz in den Lernräumen unter Einhaltung der Hygieneregeln stattfinden. Damit wolle man flexibel sein und könne im Falle eines erneuten Lockdowns wieder komplett auf online umstellen, sagt Lourdes María Ros des Andrés, Geschäftsführerin der VHS Haar. Zwar könne man sich vorstellen, diese Möglichkeiten nach Ende der Corona-Pandemie weiterhin anzubieten, erklärt sie, der Präsenzunterricht bleibe aber weiterhin wichtig für die Begegnung und den Austausch. Man wolle in der VHS andererseits dennoch weiterhin verstärkt auf die Bedürfnisse derer achten, die auf eine Online-Teilnahme angewiesen sind. "Herausgefordert sind vor allem die Kursleiter, da es nicht jeder mag, online zu unterrichten", sagt Lulézime Prekazi, Fachbereichsleiterin EDV, Berufliche Bildung, Gesundheitsvorträge. Entsprechend werden Methoden-Kurse angeboten, in denen der Umgang mit dem Digitalunterricht geschult wird.

Aufgestockt wurde das Kursprogramm in den Bereichen Gesellschaft und berufliche Weiterbildung. Im Bereich Kultur kommen zusätzlich die Zweige Literatur und Theater hinzu. Stark erweitert wurden auf Initiative des bayrischen Volkshochschulverbandes vor allem die Bereiche Gesellschaft und Politik. Die Begründung: In Zeiten von Corona sei es wichtig, sich mit politischen Themen und Demokratie zu beschäftigen. Zu dem erweiterten Programm zählen beispielsweise ein Kurs zu politischem Basiswissen rund um die Grundfragen der Demokratie sowie ein Kurs über den Holocaust-Überlebenden, Schriftsteller und Künstler Max Mannheimer.

Unter dem Semesterthema "Zukunft gestalten" werden Lachyoga-Kurse oder ein Zero Waste Workshop angeboten. Auch spiele es eine besondere Rolle, einen digitalen Zugang für ältere Menschen zu schaffen, etwa in digitalen Einsteiger-Kursen, heißt es von Seiten der VHS. Auffallend sei zudem, dass im Lockdown eben besonders Senioren auch gesundheitsbedingt zuerst auf online umgestellt hätten. Hörgeschädigte Teilnehmer hätten weiterhin die Möglichkeit, sich vor einem Kurs ein entsprechendes Hilfsgerät auszuleihen. Bis dato sei das jedoch noch nicht der Fall gewesen.

Hervorgehoben wurde der Kurs "Mein Weg. Entwicklung beruflicher Perspektiven für Frauen", der Frauen helfen soll, eigene Potenziale zu erkennen und bei einer beruflichen Neuorientierung unterstützen will.