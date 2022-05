Eine von Schülern und Lehrern des Ernst-Mach-Gymnasiums in Haar entwickelte Theater-Performance ermöglicht einen direkten Zugang zu der mutigen Widerstandskämpferin gegen das Nazi-Regime. Ihre Lebenslinie wird nachgezeichnet. Aus den Biografien der Mitglieder der Weißen Rose werden Brücken zur Gegenwart geschlagen. Das Stück hat am Dienstag, 17. Mai, 19 Uhr, am Gymnasium, Jagdfeldring 82, Premiere und wird zur selben Uhrzeit am 18., 20. und 21. Mai aufgeführt und am 21. Mai auch um 15 Uhr. Karten können per E-Mail an theater@emg-haar.de oder über www.blickwechsel.theater reserviert werden. Der Eintritt ist frei.