Von Bernhard Lohr, Haar

Lernecken, Computerecken und Besprechungsecken. Dazu zwei Klassenzimmer mehr und 600 000 Euro weniger an Kosten. Als Architekt Ralf Löw vom Büro Werner, Traxler, Richter jüngst im Gemeinderat seine Pläne für die Sanierung und Erweiterung des Ernst-Mach-Gymnasiums (EMG) in Haar vorgestellt hat, war die Botschaft eindeutig: Das Konzept ist all dem, was bisher in langen Planungsdebatten über die Neuausrichtung der in die Jahre gekommenen Schule diskutiert worden ist, weit überlegen. Sollte ein Gemeinderat von alldem noch nicht überzeugt gewesen sein, war er es spätestens in dem Moment, als Löw darlegte, dass Kernpunkte der alten Pläne technisch und auch rechtlich gar nicht umgesetzt hätten werden können.

Der Gemeinderat jedenfalls gab der Neuauflage der Planungen Bestnoten und stimmte umfänglich zu, so wie es davor schon die Versammlung des Schulzweckverbands getan hatte. Damit zeichnet sich ab, dass die Schule nach aktuellem Stand für 25,9 Millionen Euro umgebaut wird, wobei in den Kosten auch die Modulbauten enthalten sind, die notwendig werden, um Teile der Schule übergangsweise auszulagern. Löws Konzept für die Erweiterung der verwinkelten, über Jahrzehnte gewachsenen Schule ist klar strukturiert und lässt sich in Grundzügen in wenigen Sätzen erklären.

So ist nun vorgesehen, die beiden nördlichen, zur B 304 hinlaufenden Trakte jeweils um ein Geschoss aufzustocken. Der Bauteil K im Zentrum des Gebäudekomplexes, wo sich der Haupteingang befindet, wird nicht aufgestockt, sondern lediglich nach vorne in Richtung Westen um einen Bereich erweitert. Dazu wird noch der Fahrradkeller aufgelöst, um Spinde aus dem Erdgeschoss in das Untergeschoss zu verfrachten und ebenerdig mehr Gestaltungsfreiheit zu gewinnen. Für Fahrräder und Roller, so zeigte sich Löw auch noch überzeugt, werde man im Freien genügend Stellfläche schaffen.

Diese Pläne sind nun auch mit der Schulleitung abgesprochen, wie Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) betonte. Dahinter stecke auch ein "pädagogisches Konzept". Zum Ausdruck kommt dieses zum Beispiel in den Lernclustern mit den vielen individuell nutzbaren Ecken, die in den nun beiden aufgestockten Bauteilen geschaffen werden sollen. Architekt Löw rief den Abschied von der "Flurschule" aus, in der Klassenzimmer an Klassenzimmer aufgereiht ist. "Es haben sich tatsächlich noch einige Verbesserungen ergeben", sagte Bukowski. Nicht zuletzt sollen die Klassenzimmer mit 60 bis 70 Quadratmetern größer sein als üblich.

Die alten Pläne hatten vorgesehen, das Gebäude mit dem Haupteingang aufzustocken und nur auf einen der langgezogenen Trakte ein Geschoss draufzusetzen. Außerdem sollten Teile der angrenzenden Grundschule dem Gymnasium zugeschlagen werden, was jetzt nicht mehr nötig ist. Zusätzlich sollte ein für die Schule nutzbarer Dachgarten geschaffen werden. Letzteres bezeichnete Löw als schlicht nicht machbar, weil ein zweiter Fluchtweg von dort oben fehlen würde. Löw empfahl sowieso, das Naturerlebnis nicht auf einem Schuldach zu suchen, sondern draußen vor der Schule. Allerdings sprach er sich deutlich für begrünte Dächer aus. Nach Aussage von Bukowski sollen diese zudem so großflächig wie möglich mit Solarmodulen bestückt werden, um die Schule beim Stromverbrauch autark zu machen.

Ob es bei den bisher geschätzten 25,9 Millionen Euro bleibt, ist nicht ganz sicher. Die fundiertere Kostenschätzung soll im September vorliegen. Bukowski versicherte, dass man jetzt schon angesichts allgemeiner Kostensteigerungen einen 20-Prozent-Puffer eingeplant habe. Die Gemeinde werde mit 30 Prozent der reinen Erweiterungskosten beteiligt sein, was 600 000 Euro ausmachen würde. Noch sind aber auch Änderungen möglich. So wünscht sich die Schulleitung, dass der in früheren Entwürfen vorgesehene Verbindungsgang im oberen Stockwerk zwischen den langgezogenen Bauteilen verwirklicht wird. Löws Planung sieht diesen Gang aktuell noch nicht vor.