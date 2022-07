Von Bernhard Lohr, Haar bei München

Die Gemeinde Haar hängt am Gas. Und sie kommt aktuell bei der Energiewende nicht voran: Das ist die bittere Erkenntnis, die Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) und der Gemeinderat aus dem jüngsten Klimaschutzbericht entnehmen müssen, den das auf Energiethemen spezialisierte Büro Udeee Consulting turnusgemäß vorgelegt hat. Deshalb nimmt man im Rathaus derzeit gerne jede Gelegenheit wahr, um zumindest den Ausblick freundlicher zu gestalten. Zwei Großprojekte kommen da gerade zupass: So will sich Bukowski mit Vaterstetten über eine Beteiligung an dem dortigen Geothermie-Projekt unterhalten; und dann ist da die in die Jahre gekommene Freiflächen-Photovoltaikanlage in Salmdorf, deren Energieausbeute deutlich erhöht werden soll.

Die Sorge um das Klima und die Energieversorgung in diesem Winter treibt die Haarer Kommunalpolitik um, die mit den Gemeindewerken bisher auf ein gut ausgebautes Gasnetz gesetzt hat. Den Ernst der Lage beschreiben die Zahlen des Energieexperten Uwe Dankert: Haar steht danach beim CO₂-Ausstoß nur relativ gut da, weil wenig Gewerbe am Ort ist. Seit 2015 komme man bei der Reduktion nicht voran, so der Vertreter des Consulting-Büros, obwohl erstmals Elektrofahrzeuge als mindernder Faktor eingerechnet wurden. 5,6 Tonnen des Klimagases hat 2021 jeder Bürger laut Studie ausgestoßen. Der Energieverbrauch stieg innerhalb eines Jahres um knapp sechs Prozent auf 447 Gigawattstunden im Jahr.

Noch ein Ansatz: Die Freiflächen-Photovoltaikanlage in Salmdorf soll "repowert" werden

Bei der Wärmeversorgung macht Gas einen Anteil von 71,7 Prozent aus, Öl 8,6 Prozent und Fernwärme 2,8 Prozent. Wärmepumpen tragen zu 7,9 Prozent und Stromspeicherheizungen zu 5,9 Prozent zum Energieverbrauch bei. Ein Positivfaktor ist in Haar die Beteiligung der Gemeindewerke an einem Windrad in der Oberpfalz. Das Blockheizkraftwerk in Eglfing, das das Bayernwerk betreibt, das Fernwärme ins Netz einspeist und auch die Klinik versorgt, läuft seit 2021 mit Biomethan. Außerdem gibt es 314 Solaranlagen in der Gemeinde, 43 kamen voriges Jahr hinzu. 3,1 Gigawattstunden wurden von Solarpaneelen ins Stromnetz eingespeist, 560 Megawattstunden im Eigenverbrauch genutzt.

Doch die Zahlen stellen Bürgermeister und Gemeinderäte nicht zufrieden. Zwar geht dieser Tage auf der Konradschule eine Anlage in Betrieb, doch Bukowski sagte im Gemeinderat, es werde mit ein paar weiteren Photovoltaikanlagen "nicht getan sein". Peter Siemsen (FDP) konstatierte: "Wir treten ein bisschen auf der Stelle." Mike Seckinger (Grüne) befand, den Haarern werde schonungslos der "Spiegel vorgehalten". Er forderte, das Rathaus solle alle sechs bis zwölf Monate nach Präsentation der Treibhausgasstudie einen Tätigkeitsbericht vorlegen. Die Gemeinde müsse mehr Ehrgeiz entwickeln, aber auch die Bürger.

Detailansicht öffnen Schon vor Jahren war Geothermie in Vaterstetten ein Gedanke, mit dem die Bürgermeister aus Zorneding und Grasbrunn, Piet Mayr und Klaus Korneder, mit Curd Bems und Landrat Robert Niedergesäß spielten. (Foto: Christian Endt)

Ein großer Wurf wäre eine Beteiligung an dem Geothermie-Projekt in Vaterstetten. Der Gemeinderat der Nachbarkommune hat Anfang Juli einen Grundsatzbeschluss gefasst, den Bau eines Erdwärmekraftwerks anzugehen, das bis zum Winter 2025/2026 heißes Wasser in das Fernwärmenetz, das in den vergangenen Jahren in Vaterstetten aufgebaut worden ist, einspeisen könnte. Eine geologische Machbarkeitsstudie hat ergeben, dass aus der Tiefe Wasser mit einer Temperatur zwischen 91,4 und 94,4 Grad Celsius gefördert werden könnte. Die Kosten würden dem Planungsbüro Erdwerk zufolge, das im Vaterstettener Gemeinderat die Erfolgsaussichten für den Bau des Kraftwerks erläuterte, bei 18,4 Millionen Euro liegen. Um das alles stemmen zu können, setzt Vaterstetten auf Partner. Mit Zorneding und Grasbrunn steht man seit längerem im Gespräch. In Zorneding soll bald auch ein Grundsatzbeschluss fallen. Laut dem Leiter des Vaterstettener Kommunalunternehmens laufen auch Gespräche mit Haar.

Dort bekräftigt Bürgermeister Bukowski nun, diese fortführen zu wollen. Allerdings glaubt er nicht an eine schnelle Lösung, schon gar nicht bis zum Winter 2025/2026. "Mittelfristig werden wir uns mit dem Thema auseinandersetzen müssen", sagt Bukowski und spielt offensichtlich auf die weiten Leitungen an, die zu verlegen wären, und die hohen Kosten dafür. Mit dem Klinikum und dem verdichteten Wohngebiet im Jagdfeld wären jedenfalls große Abnehmer vorhanden.

Detailansicht öffnen Der Solarpark in Salmdorf könnte bald mehr Strom liefern. (Foto: Claus Schunk)

Das Vorhaben, die im Jahr 2007 in Salmdorf als erste im Landkreis München ans Netz gegangene Freiflächen-Photovoltaik-Anlage mit neuen Modulen als Energielieferant deutlich aufzuwerten, findet im Haarer Gemeinderat bereits Anklang. Klaus Gehrlicher war einer der Pioniere der Solarbranche und hat die Anlage einst initiiert und als Bürgersolarkraftwerk umgesetzt. Jetzt warb er im Gemeinderat dafür, die altersschwache, aber noch gut laufende Anlage zu "repowern", wie es im Fachjargon heißt. Er verglich sie mit einem bald 20 Jahre alten Auto, "das gerade noch so fährt". Gehrlicher bot an, sie 20 Jahre nach Inbetriebnahme zum Jahresanfang 2028 aufzukaufen und mit leistungsfähigerer Technik aufzurüsten. So ließen sich auf dem 3,8 Hektar großen Areal statt einer Gigawattstunde an die drei Gigawattstunden erzielen und 4,4 Prozent des örtlichen Strombedarfs decken.