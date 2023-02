Als kleiner Versorger spüren die Gemeindewerke Haar die Folgen der Energiekrise für ihre Stromkunden hautnah: Der eine will die Rechnung gestundet haben, der andere aus Angst vor einer Nachzahlung freiwillig einen höheren Abschlag bezahlen. Ein Besuch im Servicecenter, in dem es zugeht wie im Tante-Emma-Laden.

Von Bernhard Lohr, Haar

Die Telefone schweigen gerade. Die Tür geht auf. Und da kommt der Stammkunde, der Doris Pauker sonst im Supermarkt schon von weitem grüßt. "Hallo, auch noch da", ruft er ihr freudig zu. Kurzes Winken, dann dreht er sich um und blättert bei der Kollegin die Scheine auf den Tresen, um seine Stromrechnung für diesen Monat zu bezahlen. Das Büro der vier Frauen vom Kundenservice der Haarer Gemeindewerke ist derzeit ein Ort, an dem die Folgen der Energiekrise wie unter einem Brennglas zu beobachten sind. Rentner rufen voller Sorge an, weil sie befürchten, ihren Strom bald nicht mehr bezahlen zu können. Andere beklagen sich heftig über Preissteigerungen oder fordern ihre Gutschrift in bar ausbezahlt zu bekommen, und zwar sofort. Und dann sind da noch die, die ihre Strom-, Gas- oder Wasserrechnung wie der Stammkunde an der Theke begleichen, als würden sie im Tante-Emma-Laden ein Pfund Butter und oder einen Laib Brot kaufen.