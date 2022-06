Von Bernhard Lohr, Haar

Der Teufel steckt oft im Detail. Das haben die Gemeindewerke Haar in den vergangenen Jahren oft erlebt, als es darum ging, Zug um Zug ein Netz an Ladestationen für Autos und Fahrräder in der Gemeinde aufzubauen. Eine der Schwierigkeiten, die man zu bewältigen hatte, waren die Ladestationen in der Tiefgarage des Bildungszentrums Poststadel. Eigentlich kein großes Ding, möchte man meinen. Doch dann gab es Probleme, als sich Nutzer mit ihrer Tankkarte dort einloggten: Weil sich im Untergrund keine Netzverbindung herstellen ließ, konnten sie den Tankvorgang nicht starten.

Der Verdruss mit den Wallboxen in der Tiefgarage ist ein Beispiel, das Walter Dürr erzählt, wenn er klarmachen will, dass die großen Aufgaben bei der Energie- und Mobilitätswende nicht mit schönen Reden zu bewältigen sind. Es gilt immer, in der Praxis zu bestehen. Und bei dieser Aufgabe sieht er seine recht kleinen Gemeindewerke an vorderster Front. "Wir leiden an der Praxis", sagt der Chef der Haarer Gemeindewerke, weil viele technische Anwendungen nicht zu Ende gedacht oder ausgereift seien. Wenn man dicken Stahlbeton über sich habe, bringe das Probleme mit sich. Man müsse sich manchmal viel einfallen lassen, um einen störungsfreien Betrieb der Ladestation zu gewährleisten.

Detailansicht öffnen Walter Dürr (links) und sein Stellvertreter Rainer Mendel führen die Gemeindewerke Haar. (Foto: Claus Schunk)

Jetzt gehört der Aufbau einer Ladeinfrastruktur nicht zum Kerngeschäft von Gemeindewerken. Jede Kommune handhabt das anders. Die eine ist weiter mit dem Ladenetz, die andere hinkt hinterher. In Haar ist es dem Glücksfall zu verdanken, dass Dürrs Stellvertreter, Rainer Mendel, die Förderung der Elektromobilität zu seinem Steckenpferd gemacht hat. Aktuell bestehen laut Rathaus 24 öffentliche Ladepunkte an zwölf Standorten. Darüber hinaus sind Stationen an der Park-, Ferdinand-Kobell-, Gronsdorfer und Keferloher Straße geplant. Weitere sollen folgen. Die Gemeinde hat eine Umfrage lanciert, um herauszufinden, wo Bedarf für weitere Stationen gesehen wird. Bis 29. Juli können Vorschläge auf der Homepage der Gemeinde gemacht werden.

Ein Geschäft ist das Ganze für die Gemeindewerke Dürr zufolge nicht. "Viel Arbeit, wenig Ertrag." Aber man sehe sich als Dienstleister der Bürger. Das Netz werde daher mit einem kleinen Partnerunternehmen weiter ausgebaut.