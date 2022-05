Die Polizei hat mit Hilfe von DNA-Abgleichen einen 42-Jährigen ohne festen Wohnsitz als den Einbrecher identifiziert, auf dessen Konto mehrere Einbrüche gehen, die Ende vergangenen Jahres in Haar begangen wurden. Zumeist drang der Täter in öffentliche Gebäude und Einrichtungen ein. Die Klinik in Haar war ein Ziel seiner Einbrechertouren. Wie die Polizei berichtet, brach der Mann Türen auf oder zertrümmerte Fensterscheiben, um in die Gebäude zu gelangen. Dort knackte er Schränke und Rollcontainer auf, wobei erheblicher Sachschaden entstand. Mehrere zehntausend Euro überwiegend in Bargeld erbeutete der zunächst unbekannte Täter. Auf seine Spur führte die Polizei ein DNA-Abgleich in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt. Der 42-jährige Tatverdächtige hat keinen festen Wohnsitz und war in Haar zu dem Zeitpunkt gemeldet, als dort eingebrochen wurde. Wo er sich aktuell aufhält, ist unbekannt. Das Kommissariat 53 für Einbruchsdelikte ermittelt.