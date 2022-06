Die Beratungsstelle bei Fragen rund um die Schwangerschaft von Donum Vitae versucht stets auf der Höhe der Zeit zu sein. Ihr Angebot hat sie laufend ausgebaut und zuletzt auch in der Corona-Pandemie durch digitale Dienste intensiviert. Doch jetzt feiert man notgedrungen das zehnjährige Bestehen mit Verspätung. Wegen der Gesundheitskrise wurde 2020 und 2021 das geplante Benefizkonzert mit der Gruppe Sixte ajoutée abgesagt. Nun findet das Konzert am Samstag, 9. Juli, 19 Uhr, im Kleinen Theater Haar statt.

Die Beratungsstelle in Haar wurde am 9. Juni 2009 eröffnet. Damals war man noch eine Außenstelle von Donum Vitae in Bayern e.V., Beratungsstelle Freising mit einer Außensprechstunde in Poing. Im Jahr 2013 wurde die Beratungsstelle Haar unter Leitung von Albert Fierlbeck eigenständig. Derzeit werden circa 800 Personen im Jahr auf verschiedenen Gebieten im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Elternschaft beraten. Seit 2021 wird eine "Elternsprechstunde" für alle Fragen rund um die Entwicklung von Säuglingen und Kleinkindern bis drei Jahren angeboten.

Einlass zu dem Konzert ist von 18 Uhr an. Dann ist das Theater-Café geöffnet. Im Vorprogramm sind "Die Singvögel" zuhören. Der Kartenvorverkauf läuft online über www.reservix.de oder per Vorbestellung bei Donum Vitae Haar, Bahnhofstraße 4a, Telefon 089/32 70 84 60, auch per E-Mail an haar@donum-vitae-bayern.de. Bereits gekaufte Karten behalten für den neuen Termin ihre Gültigkeit.