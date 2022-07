Rettungsschwimmer Christian Ludwig spricht im Interview über die Anforderungen an die Helfer von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft. Wer dabei ist, muss im Notfall eingreifen können.

Interview von Lydia Wünsch

Menschen vor dem Ertrinkungstod zu retten. Das ist das erklärte Ziel der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) - der größten, privaten Wassersportorganisation der Welt. Gegründet wurde sie 1913. Ganz so lange gibt es den Haarer Ortsverband zwar noch nicht, aber immerhin feiert er am Samstag, 16. Juli, 60-jähriges Bestehen im Haarer Freibad. Außer Übungen zur Lebensrettung im und am Wasser soll dabei eine Menge Spiel und Spaß für die ganze Familie garantiert werden. Die SZ sprach mit dem Vorsitzenden der Haarer DLRG, Christian Ludwig, darüber, ob Rettungsschwimmer Superhelden sind und warum das Seepferdchen-Abzeichen noch keine Schwimmfähigkeit garantiert.