Das Problem hält sich hartnäckig: Zwar hat die Gemeinde mittlerweile Verbotsschilder aufgestellt, damit die dauerhaft abgestellten Wohnmobile vor allem in Eglfing entfernt werden. Doch noch gibt es Schwierigkeiten, die Regelung umzusetzen, und es werden zunehmend Anhänger auf Parkflächen platziert. Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) sagte jüngst im Bauausschuss des Gemeinderats, es sei mit einigem Aufwand verbunden, die Verbotsschilder an den einzelnen Parkflächen anzubringen. Eine pauschale Verbotszone für Dauerparker auszuweisen, sei nicht möglich. Zudem kämpfe die vertraglich mit der Parkraumüberwachung in Haar beauftragte Stadt Wolfratshausen gerade mit personellen Engpässen, weshalb oft keine Strafzettel ausgestellt würden. Bukowski äußerte sich aber zuversichtlich, das Problem in den Griff zu bekommen. Auch Anhänger dürften dort nicht dauerhaft abgestellt werden. Der Bauausschuss des Gemeinderats hat darüber hinaus im November beschlossen, eine ehemalige Sportfläche an der Brunnerstraße als Dauerparkplatz für Wohnmobile anzubieten. Auf 1600 Quadratmetern Grund könnten 25 Wohnmobile stehen.