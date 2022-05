Kolumne von Bernhard Lohr

Dem Einfaltspinsel fehlt der eigentliche Sinn fürs Leben, der sich dem Genussmenschen wie selbstverständlich offenbart. Letzterer freut sich heute über dies und morgen über das. Er genießt am Dienstag einen Tafelspitz mit frischem Kren und schnalzt am Mittwoch mit der Zunge, weil im Lieblingslokal die Brasse mit Orange und Knoblauch auf der Tageskarte steht. Er liebt halt die Vielfalt und weiß zu schätzen, dass die Welt bunt ist und jeden Tag eine Überraschung bieten kann.

Was fürs Essen gilt, gilt nicht minder für die Politik. Und da leben die Haarer im Schlaraffenland der Meinungsvielfalt. Es wird seit jeher gerne diskutiert und ab und zu gestritten. Heute tischen die Schwarzen ihre Wahrheit auf, morgen die Roten und übermorgen kommen die Grünen mit ihrer Sicht der Dinge um die Ecke. Das Internet hat das Ganze zuletzt belebt und der FDP als kleinem, aber meinungsstarken Player in Haar ein Forum geboten. Doch jetzt kommt in Haar die gute alte Parteipostille wieder auf. Es rauscht mächtig im örtlichen Blätterwald.

Derzeit ist in gedruckter Form Der Haarer das Blatt der Stunde. Die CSU hat die jüngste Kommunalwahl gewonnen und den Elan mitgenommen. Im Höhenflug produzieren die Anhänger seitdem eine Ausgabe nach der anderen, während den anderen zwischendurch etwas der Dampf ausging. Die Grünen sind wieder auf dem Markt und haben gerade ihre neue Auflage von Grüne Zeiten in die Briefkästen gesteckt. Die Sozialdemokratie lässt nun das alte Parteiblatt Haargenau in angepasstem Format neu aufleben. Es soll flotter als bisher und wie ein Magazin daherkommen, heißt es. Und man wolle nicht nur die Leute in der eigenen Blase erreichen. Die gedruckte Parteizeitung soll allen in Haar, die einen Briefkasten haben, zeigen: Die SPD ist auch noch da.

So kann der Haarer in drei Versionen nachlesen, was haargenau im Rathaus passiert und erfahren, warum jetzt grüne Zeiten anbrechen. Fehlt nur noch, dass die FDP ihre Sicht der Dinge auf Papier veröffentlicht, zum Beispiel als das "Gelbe vom Ei". Die offene Streitkultur wurde im Gemeinderat zuletzt vernachlässigt, weil sie als Gezänk abgetan wurde. Jetzt streiten die Haarer halt darüber, was die anderen wieder geschrieben haben. Es ändert sich nichts.