Von Bernhard Lohr, Haar

Die schwierige Finanzlage schränkt in Haar die Handlungsfähigkeit der Gemeinde mehr und mehr ein. Das zeigt sich zurzeit bei fast allen Vorhaben, über die diskutiert wird. Sogar das mit großen Hoffnungen verfolgte Ziel, wenigstens die Konrad-Grundschule modellhaft mit einer fest installierten Lüftungsanlage auszustatten, um Kinder vor einer Corona-Ansteckung zu schützen, steht auf der Kippe. Die geplante Inbetriebnahme zum neuen Schuljahr gilt schon als unrealistisch. Auch ein Termin bis Ende des Jahres ist nur nur noch schwer noch vorstellbar. Und womöglich wird gar nichts daraus.

Es geht um eine Investition von derzeit kalkulierten 861 000 Euro brutto, wovon die Gemeinde 361 000 Euro zu schultern hätte. 500 000 Euro stehen vom Bund als Zuschuss in Aussicht, wobei der Bewilligungsbescheid noch nicht vorliegt. Der Verwaltung im Rathaus ist noch nicht klar, wie der Gemeindeanteil gedeckt werden soll. Bei anderen Bauprojekten wie etwa der Jagdfeld-Grundschule laufen die Kosten aus dem Ruder. Etwa drei Millionen Euro an zusätzlichen Ausgaben sind aufzubringen. Und "nennenswerte Steuermehreinnahmen sind derzeit nicht in Aussicht", heißt es aus der Kämmerei. Deshalb könne derzeit kein Deckungsvorschlag für die Luftfilteranlage unterbreitet werden.

Die geplante fest installierte Anlage ist weitgehend konzipiert. Wie Ingenieur Bernd Edenhofer darlegte, sollen alle Klassenzimmer und auch die Mensa damit ausgestattet werden. Nicht berücksichtigt sind die Betreuungsräume des VHS-Grundschulkollegs und auch nicht die Freizeiträume der Ganztagsklassen. Es gehe um einen Luftaustausch bei langsamen Strömungen mit Geräten, die geräuscharm arbeiteten, wie er sagte. Die Wärme werde zu 90 Prozent zurückgewonnen. Der Schutz vor Corona funktioniere ohne Hepa-Filter rein durch Luftaustausch. Wegen langer Lieferzeiten von fünf Monaten und mehr für die technischen Geräte dränge die Zeit, die Auftragsvergabe anzugehen, sagte Edenhofer, wenn man für den kommenden Winter einen Schutzeffekt für die Schüler haben wolle.

Doch genau dazu konnten sich die Gemeinderäte wegen der Finanzlage nicht durchringen. CSU-Fraktionschef Dietrich Keymer sagte, einen Finanzierungsplan nur nach dem "Prinzip Hoffnung" könne er nicht unterstützen. Peter Paul Gantzer (SPD) bemängelte zudem, dass die Konrad-Grundschule zwar eine Lüftungsanlage erhalten soll, aber nicht die Jagdfeld-Grundschule. Er fragte: "Sind wir gerecht?" Weder im Altbau noch im Neubau im Jagdfeld gibt es eine Lüftungsanlage. Mike Seckinger (Grüne) bat um "Wiedervorlage" der Pläne für die Konradschule, sobald mehr Klarheit herrsche. Peter Siemsen (FDP) forderte dagegen, mit Nachdruck eine Lösung zu finden: "Corona ist nicht vorbei."

Der Gemeinderat beschloss bei vier Gegenstimmen, die Aufträge für die Leistungsphasen fünf und sechs zu vergeben, mit denen eine Ausschreibung zumindest weitgehend vorbereitet wird, um dann schnell handeln zu können, sollte die weitere Finanzierung darstellbar sei. Jeden Tag wird mit der definitiven Förderzusage des Bundes für die 500 000 Euro gerechnet.