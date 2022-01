Haars Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) hat sich mit einem dringenden Appell an den bayerischen Ministerpräsidenten gewandt. Er beklagt in einem Schreiben die mangelhafte personelle Ausstattung der Schulen bei der Betreuung der immer aufwendigeren IT-Systeme. Bei Lehrern liefen Hunderte Überstunden an, schreibt er. Es werde in großem Umfang unbezahlte Mehrarbeit geleistet. Die Situation sei nicht haltbar. Unter Verweis auf einen Schriftwechsel vom Sommer 2021 erklärt Bukowski, dass das Kultusministerium "keine Perspektive" erkennen lasse, bei dem Problem Abhilfe zu schaffen. Die Kommunen stünden wegen des Aufbaus von Ganztagsunterricht vor stetig wachsenden Aufgaben und finanziellen Herausforderungen. Auch bei der IT-Ausstattung sei man finanziell engagiert.

Deutlich streicht Bukowski heraus, dass er sicher im Namen vieler Kollegen spreche und dass er die derzeit von der Politik in Aussicht gestellte Regelung bei den Systembetreuern für die Schulen als unzureichend erachte. Eine anteilige Übernahme von 50 Prozent der Kosten durch den Freistaat vom Jahr 2025 an könne nicht das letzte Wort sein. Der Bürgermeister pocht darauf, die Stellen von Systembetreuern dem pädagogischen Personal zuzurechnen, für das der Freistaat zuständig ist. Es hieße, die pädagogische Bedeutung dieser Fachleute zu verkennen, wenn man sie sozusagen als digitale Hausmeister ansehen würde. In einer Aufgabenteilung finanziert der Freistaat an den Schulen das Lehrpersonal. Die Kommunen sind für die Gebäude verantwortlich. Immer wieder gibt es Klagen aus Rathäusern, dass der Freistaat Kosten abwälzt.

Die Gemeinde Haar ist Sachaufwandträger für zwei Grundschulen und eine Mittelschule und über einen Zweckverband gemeinsam mit dem Landkreis auch für das örtliche Gymnasium. Alleine am Gymnasium, berichtet Bukowski, seien von September 2019 bis Mai 2020 insgesamt 300 Überstunden wegen der Systembetreuung aufgelaufen; gerechnet auf eine Personalstelle mit 40-Stunden-Woche. Von einer Entlastung durch die vom Kultusministerium propagierte Bayern-Cloud ist Bukowski zufolge an den Schulen noch nichts angekommen. Das berichteten die IT-Beauftragten der Schulen unisono. Auch im Rathaus seien die für die fortschreitende Digitalisierung zuständigen Mitarbeiter zunehmend eingespannt. "Je mehr technisches Equipment und Software im Einsatz sind, desto mehr Pflege, Wartung und Sofort-Support ist bei Störfällen nötig."