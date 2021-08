Geht es meinem Baby gut? Was möchte mir mein Baby sagen, wenn es weint oder schreit? Mache ich alles richtig im Umgang mit meinem Kind?

Die staatlich anerkannte Schwangerschaftsberatungsstelle von Donum Vitae in Haar bietet einen Kurs dazu an, wie junge Eltern einen guten Draht zu ihrem Baby entwickeln. "Eine gute Bindung braucht keinen Knoten", lautet der Titel des Abends, den die Sozialpädagogin Sabine Verbole am Dienstag, 21. September, von 18 bis 21 Uhr gestaltet. Der Kurs wird online angeboten. Interessierte melden sich telefonisch unter 089/32 70 84 60 oder per E-Mail an haar@donum-vitae-bayern.de an. Die Teilnahme ist kostenlos, Spenden sind erwünscht.