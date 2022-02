Das Isar-Amper-Klinikum in Haar wendet sich vor dem Hintergrund der in diesem Jahr anstehenden Feiern zum 100-jährigen Bestehen der Berufsfachschule für Pflege am Ort an die Öffentlichkeit. In einer Broschüre soll die Geschichte der Schule dargestellt werden. Dafür werden derzeit alte Fotos, Dokumente und auch Geschichten aus der langen Historie seit Eröffnung der Einrichtung im Oktober 1922 gesucht. Das Klinikum setzt darauf, dass viele Menschen in und um Haar ihre berufliche Karriere in der Berufsschule begonnen haben. Andere haben dort gearbeitet. Und mancher kennt vielleicht noch Kollegen, die dort gelernt haben und nun bereits im Ruhestand sind. Oder es gibt Kollegen, die in Haar gelernt haben und inzwischen umgezogen sind. Jedenfalls kann jeder, der Dokumente in seinem Fundus hat und diese mit dem Klinikum teilen möchte, sich per E-Mail an henner.luettecke@kbo.de wenden oder auch per Post an das kbo-Isar-Amper-Klinikum, Henner Lüttecke, Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit, Vockestraße 72 in Haar. Soweit Corona dies zulässt, ist es auch möglich, persönlich vorbeizukommen.