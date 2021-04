Die Gemeinde Haar führt die Papiertonne ein. Sie soll Privathaushalten von März 2022 an zur Verfügung stehen. Das hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen. Er folgte damit einem Wunsch in der Bürgerschaft, die sich bei einer Befragung mit deutlicher Mehrheit für eine solche Tonne ausgesprochen hat. Von 580 Haushalten, die an der Befragung teilnahmen, sprachen sich 542 für eine solche Neuregelung bei der Papierentsorgung aus. 38 Haushalte äußerten kein Interesse an der neuen Tonne. Aktuell werden insgesamt 325 große Tonnen mit 1100 Liter Fassungsvermögen in Wohnanlagen und Gewerbegebieten zur Verfügung gestellt. Das Gros des Altpapiers wandert in Container am Wertstoffhof und an Wertstoffinseln.

Und darin sieht das Umweltreferat im Rathaus den Hauptgrund dafür, dass Haar bei der Sammelquote für Altpapier im Landkreisdurchschnitt relativ schlecht abschneidet und dafür recht große Mengen an Restmüll pro Haushalt produziert. Im Jahr 2019 wurden 1541 Tonnen Papier in Haar gesammelt. 74,4 Prozent davon landeten in den bereits vorhandenen Papiertonnen, nur 25,3 Prozent in den Containern am Wertstoffhof und an den Wertstoffinseln. Insgesamt lag die Papiermenge pro Kopf bei 72,7 Kilo und damit unter dem Landkreisdurchschnitt von 78,6 Kilo. Laut Umweltreferent Andreas Nemetz landete man damit 7,5 Prozent unter dem möglichen Aufkommen, was 125 Tonnen entspricht und entgangenen Einnahmen durch Altpapier-Verkauf von 13 000 Euro.

Die Einführung der 14-tägig zu leerenden Papiertonne in der Größe von 120 und 240 Litern soll die Haushalte direkt nichts kosten. Sie soll über die Müllgebühr abgerechnet werden, die nach aktueller Kalkulation etwa um drei Prozent steigen würde. Allerdings tragen die Einnahmen aus dem Altpapier-Aufkommen auch zur Finanzierung der Müllentsorgung bei. Niedrigere Reinigungskosten an den Sammelstellen werden erwartet. Umweltreferent Nemetz sagte im Gemeinderat, er rechne durch die Einführung der Papiertonne mit mehr Altpapier, weil die Erfahrung zeige, dass es helfe, wenn die Entsorgung bequemer möglich werde. Bei der Ökobilanz sei einzurechnen, dass viele bisher einzeln ihr Papier mit dem Auto wegbrächten.