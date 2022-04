Von Bernhard Lohr, Haar

Sobald Lkw aufs Gelände fahren und Bagger an einer neuen Baustelle anrücken, schauen Bewohner im Jugendstilpark in Haar seit Monaten genau hin. Sie sind gebrannte Kinder: Zu oft haben Bauarbeiter einfach wild drauflosgelegt und den alten, in dem früheren Klinik-Ensemble auch denkmalgeschützten Baumbestand gefährdet. Schwere Baufahrzeuge wurden nah an Bäumen geparkt und Wurzelwerk geschädigt, es wurden Baugruben zu nah an Großbäumen ausgehoben. Auch wurden schon mal die falschen Bäume gefällt. Bewohner haben viele dieser Vorgänge mit Fotos dokumentiert. Der Leiter des Umweltreferats im Rathaus, Andreas Nemetz, zog nun im Bauausschuss des Gemeinderats eine bittere Bilanz. Allzu oft komme es zu Verstößen, räumte er ein. Es fehle im Grunde an Personal, um das besser zu überwachen.

Das Problem zeigt sich im Jugendstilpark seit Jahren besonders deutlich. Aber es ist keineswegs darauf beschränkt. Im Landkreis München wird mehr denn je gebaut. Es wird baulich verdichtet und alter Baumbestand verschwindet oder wird gefährdet, weil Arbeiter schlecht instruiert sind und weil die Überwachung durch die Umweltämter im Rathaus oder im Landratsamt personell nicht zu leisten ist. Der Aufschrei ist immer wieder groß, wie zuletzt auch in Unterschleißheim, wenn jahrzehntealte Bäume geschädigt oder gefällt werden. Und immer wieder steht auch der Vorwurf im Raum, Bauträger würden mit Kalkül handeln. Wenn ein Baum mal weg ist, ist er weg. Die Geldbuße würde billigend in Kauf genommen.

Kein Einzelfall: Es wird entweder zu tief oder an der falschen Stelle gegraben

Im Jugendstilpark, einem früheren Areal des Isar-Amper-Klinikums, sind die Konflikte besonders groß. Dort wird ein Bauprojekt nach dem anderen hochgezogen. 2000 Menschen sollen bald mitten in dem Areal mit altem Baumbestand leben. Viele Neubauten sind schon bezogen und Bewohner wie Carmen Gnann, die als Sprecherin der Baumfreunde auftritt, leben im Grunde auf einer fortschreitenden Baustelle. Derzeit werden Versorgungsleitungen verlegt. Haars Zweiter Bürgermeister Ulrich Leiner (Grüne) wies erst kürzlich im Gemeinderat darauf hin, dass südlich des Kleinen Theaters ein Schacht für einen Fernwärmeanschluss seines Erachtens nach zu nahe am wertvollen Baumbestand in die Tiefe gegraben wurde. Es gab in dem Fall schließlich Entwarnung. In einem anderen Fall lagen die Grünen dagegen richtig: Es wurde am falschen Ort gegraben und gegen die Verantwortlichen ein Bußgeld verhängt. Kein Einzelfall.

Detailansicht öffnen Andreas Nemetz sieht den Baumschutz als permanente Aufgabe, die nie zu 100-prozentiger Zufriedenheit erfüllt werden könne. (Foto: Carmen Voxbrunner/oh)

So berichtete Andreas Nemetz jetzt von einem Fall: "Da sind mehrere Bäume weg, die da hätten sein sollen." Die Auflagen zum Baumschutz seien nicht erfüllt worden. Vier Termine habe es mit dem Bauträger gegeben und man habe die notwendigen "baurechtlichen Konsequenzen gezogen". Etwas sperrig, aber offensichtlich bewusst spricht Nemetz von einer "permanenten Herausforderung, das Gewollte mit dem in Einklang zu bringen, was der Bauträger macht". Das Landratsamt sei als Aufsichtsbehörde zudem "sehr aktiv"; auch laufe es nach Kontrollen auf Baustellen eine Zeitlang besser. Aber es fehle am Personal für regelmäßige Kontrollen und sofortigen Vollzug.

Das Landratsamt geht auf SZ-Anfrage nicht direkt auf den Personalstand ein. "Die Überwachung der Einhaltung der Baumschutzbestimmungen erfolgt im Rahmen der vorhandenen Personalkapazitäten", teilt die Pressestelle mit. Ziel und Bestreben der Überwachung sei es, durch eine "sachgerechte Prioritätensetzung Schwerpunkte zu identifizieren und Vorhaben mit größerer Bedeutung vorrangig zu bearbeiten". Wenn es geboten erscheine, werde in Bebauungsplänen zur Auflage gemacht, etwa Baumschutzzäune und Wurzelvorhänge einzusetzen. Regelmäßig würden bei Verstößen Zwangsgelder verhängt. Zahlen dazu lägen auf die Schnelle nicht vor. Insgesamt stelle man fest, dass der Schutz zu erhaltenden Baumbestands in den vergangenen Jahren stärker in den Fokus gerückt sei.

In Haar haben die Baumfreunde um Carmen Gnann nach Einschätzung von Grünen-Gemeinderat Leiner und Umweltreferent Nemetz ein neues Bewusstsein geschaffen. Die Initialzündung zur Gründung der losen Gruppe war eine Fällung im Dezember 2020, bei der Arbeiter auf einem Grundstück "tabula rasa" machten, wie es Zeugen übereinstimmend darstellten. Das Vorgehen wurde als Ordnungswidrigkeit geahndet. In dem Bußgeldverfahren wurde eine Verhandlung am Landgericht München angesetzt, der Termin wurde aber wiederholt verschoben - zuletzt von Februar auf April und schließlich auf August 2022. Eine schnelle Ahndung von Vergehen ist also nicht immer gewährleistet.

Von mehr als tausend Bäumen wurden 642 gefällt - 604 wurden neu gepflanzt

Der Baumbestand auf dem 22,5 Hektar großen Areal Jugendstilpark wurde vor Beginn der Bauarbeiten kartiert, dabei wurde auch die Vitalität der Bäume dokumentiert, wobei sich zeigte, dass viele der mehr als tausend Exemplare in einem nur mäßig guten Zustand waren. Mittlerweile wurden dort laut Referatsleiter Nemetz 642 Bäume gefällt, darunter auch mehr als hundert, die nach Bebauungsplan zunächst nicht freigegeben waren. Parallel dazu gab es laut Gemeinde 604 Ersatzpflanzungen.

Der Schwund im Baumbestand wurde im Gemeinderat kritisch kommentiert. Peter Siemsen (FDP) rief die Behörden, auch das Landratsamt auf, bei den Überwachungsprozessen "nachzuschärfen". Nemetz nannte den Baumschutz, wie er im Jugendstilpark recht engmaschig praktiziert werde, eine "noch junge Disziplin" und Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) merkte an, dass Haar in dieser laut Landratsamt zu den drei Top-Kommunen im Landkreis gehöre. "Es wird sich um ein Thema gekümmert, das andernorts gar kein Thema ist."