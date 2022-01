In den vergangenen Jahren konnte die Baugesellschaft München-Land häufig Richtfest feiern. Das Bild zeigt ein Projekt in Ottobrunn

Von Bernhard Lohr, Haar

Kürzlich landete ein Brief mit einer bitteren Nachricht auf Karl Scheinhardts Tisch. Wieder mal ließ ein Bauunternehmer wissen, dass sein Gewerk unmöglich zum angepeilten Preis fertiggestellt werden kann: Um 28 Prozent seien die Preise für Silikonverfugungen gestiegen. Der Geschäftsführer der Baugesellschaft München-Land kennt solche Briefe und kann solche Botschaften nur zur Kenntnis nehmen. Denn wie beim Silikon kennen die Preise bei vielen Baustoffen seit Monaten nur den Weg nach oben. Und dabei hat die Baugesellschaft mit Sitz in Haar doch den Auftrag, günstig zu bauen. Zum Wohl der wenig Begüterten in der Boom-Region München.

In ihrer Geschichte ist die Baugesellschaft schon öfter vor der immensen Aufgabe gestanden, bezahlbaren Wohnraum für Menschen in Not zu schaffen. Das war natürlich nach dem Krieg so, als sie 1953 gegründet wurde. Aber auch in den Sechziger- und Siebzigerjahren galt nicht nur für die Baugesellschaft das Motto: Bauen, bauen bauen. Damals zogen große Bauträger Viertel wie die Parksiedlung in Oberschleißheim, das Jagdfeld in Haar hoch. Und Taufkirchen wurde mit der Siedlung am Wald vom Dorf zur Münchner Vorstadt.

Detailansicht öffnen Karl Scheinhardt ist Geschäftsführer der Baugesellschaft München-Land. (Foto: Florian Peljak)

Die Baugesellschaft, die vom Landkreis München und den meisten seiner Kommunen getragen wird, möchte immer auch ihr Scherflein beizutragen im Kampf gegen die Not. Doch diesmal ist die Lage besonders. Grundstücke sind rar und teuer wie nie. Und die Baupreise erreichen astronomische Höhen. Aktuell meldet das Statistische Bundesamt, dass die Preise für den Neubau von Wohngebäuden im November 2021 im Vergleich zum Vorjahresmonat um 14,4 Prozent gestiegen seien. Dies sei der höchste Anstieg in Jahresfrist seit August 1970. Wie soll da günstiges Bauen möglich sein? "Rein nach betriebswirtschaftlichen Zahlen funktioniert das nicht", sagt Karl Scheinhardt.

Eine kleine Rechnung aus dem Stegreif, das Grundstück gar nicht einbezogen, zeigt schnell das Dilemma. Bei einem angenommenem Erstellungspreis von 5000 Euro je Quadratmeter Wohnfläche würde ein freier Bauträger bei aktuellen Baupreisen laut Scheinhardt auf eine Quadratmetermiete von 16 Euro statt der angepeilten zehn Euro kommen, um das zu finanzieren. Da wäre nicht mal groß was verdient, sagt Scheinhardt. Die Baugesellschaft freilich kalkuliert anders. Sie hat sich zudem vor einigen Jahren neu erfunden und baut nicht mehr in erster Linie in eigener Regie, sondern direkt als Generalübernehmer einer der 27 Mitgliedkommunen. Auf diese Weise können die Kommunen das vom Freistaat aufgelegte Kommunale Wohnbauförderprogramm nutzen, das 30 Prozent Zuschüsse, aber nur direkt an die Rathäuser, bietet. Weitere Zuschüsse von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und günstige Darlehen kommen dazu, wie über die einkommensorientierte Förderungen des Freistaats. "Das Wichtigste", sagt Scheinhardt aber, "wären Grundstücke." Und zwar, kostenfrei am besten von den Kommunen zur Verfügung gestellt.

Dieses Bauen als Generalübernehmer auf kommunalem Grund ist mittlerweile die Hauptaufgabe der Baugesellschaft. Im April oder Mai wird wieder solch ein Wohnbauprojekt in Planegg mit 16 Wohneinheiten fertiggestellt. 137 Wohnungen waren es im zurückliegenden Jahr insgesamt. Eine auf jeden Fall rekordverdächtige Zahl, wie Scheinhardt sagt. Dieses Jahr werde man diese nicht erreichen, weil man wieder verstärkt in die Planung gehen müsse. Ein Großvorhaben mit 17,5 Millionen Euro geschätztem Volumen steht in Ottobrunn an, das auf eigenem Grund der Baugesellschaft umgesetzt wird. Die Gemeinde hat dafür, weil sie keinen Grund einbringt, die Stammeinlage erhöht. Im Gegenzug erhält sie das Belegungsrecht für die Wohnungen, so wie sonst auch üblich.

Derzeit läuft die Planung für Ottobrunn. Doch ob alles wie beabsichtigt umgesetzt werden kann, ist gerade wegen der Baupreissteigerungen gar nicht so sicher. Die Ausschreibung steht im ersten Halbjahr an, und die kann unliebsame Überraschungen bringen. Scheinhardt weiß nicht, wie viele Unternehmen sich um die Gewerke bewerben und zu welchen Preisvorstellungen. Er schließt nicht aus, dass es ihm so geht wie jüngst der Gemeinde Haar mit ihrem Kommunalen Wohnbauunternehmen, die ein Neubauprojekt am Waldfriedhof nach zweimaliger Ausschreibung ganz abblasen musste, weil die Bauunternehmen Mondpreise verlangten. Scheinhardt sagt: "Es kann gut sein, dass wir komplett neu planen müssen."