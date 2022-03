Die Gemeinde Haar schränkt wegen Personalnot die Öffnungszeiten der kommunalen Bäder ein. Das Jagdfeld-Hallenbad ist davon unberührt. Allerdings bleibt das Konrad-Hallenbad an zwei Wochenenden, also am 26./27. März und am 2./3. April, geschlossen. Die Freibadsaison beginnt zwei Wochen später erst Mitte Mai. Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) begründet diese Einschränkungen mit der schwierigen Suche nach Saisonkräften. Es zeige sich, sagt er auf Anfrage, dass sich viele Leute in der Corona-Pandemie offenbar beruflich neu orientiert hätten. Bäder seien ja viele Monate komplett geschlossen gewesen, lange Zeit sei nur ein eingeschränkter Betrieb möglich gewesen. Deshalb seien Beschäftigte aus diesem Bereich in andere Jobs gegangen. Das bekomme man jetzt zu spüren, vor allem, was den Start in die Freibadsaison angehe. Der Betrieb im Hallenbad an der Konradstraße wird Bukwoski zufolge jetzt auch deshalb reduziert, weil ein Rettungsschwimmer in ein Sabbatical geht und für diesen auf die Schnelle kein Ersatz gefunden werden kann.

Die Einschränkungen helfen der Gemeinde auch, jetzt den Übergang vom Winter- auf Sommerbetrieb besser hinzubekommen. Und man hält diese im Rathaus auch für vertretbar, nicht zuletzt, weil man ja sogar zwei Hallenbäder in Haar hat. Im Konradbad seien relativ wenige Schwimmer direkt betroffen, sagt Bukowski. Es gehe vielleicht um fünf bis zehn Badegäste am Tag. Die Schließzeit helfe dabei, am Konradbad die Umstellung auf den Sommerbetrieb hinzubekommen. Vor allem aber gilt das für das Freibad, in dem jetzt erst zwei Wochen später Gäste erwartet werden. Dort wurde in den vergangenen Wochen ein neuer Kinderbereich geschaffen. Die alte Anlage und die Baustelle müssten noch abgebaut werden, sagt Bukowksi. Das könne jetzt mit mehr Luft geschehen.