Mehrere Bürgermeister aus den Landkreisen Ebersberg und Rosenheim beklagen in einem Brandbrief an die Staatsregierung die Belastung für die Anrainer der Bundesstraße. Haar ist nicht dabei, befürwortet den Vorstoß aber.

Von Bernhard Lohr, Haar

Wer in Wasserburg, Ebersberg oder Kirchseeon frühmorgens in sein Auto steigt, hat meist seine Arbeitsstelle in München vor Augen. Kurz darauf steht er dann mit vielen anderen auf der B 304 in der Kolonne, wo sich der Verkehr bis zur A 99 oder noch weiter durch die Gemeinde Haar bis Trudering allzu oft im Stop-and-go quält. Die Bürgermeister der Anrainerkommunen im Landkreis Ebersberg und der Stadt Wasserburg haben angesichts des immer weiter wachsenden Verkehrsdrucks auf der B 304 gemeinsam mit den Landräten von Ebersberg und Rosenheim einen Hilferuf an die Staatsregierung gerichtet. Diese solle sich des überregionalen Problems annehmen und Konzepte entwickeln. Mit "Kirchturmpolitik", heißt es in dem Brief an Ministerpräsident Markus Söder (CSU), sei es nicht getan.

Die Gemeinde Haar ist von dem beschriebenen Problem direkt betroffen. Haar ist so etwas wie der Trichter vor der Grenze zur Landeshauptstadt, durch den ein Großteil des Verkehrs aus Ostbayern fließt. Bei der "Allianz B 304" ist man dennoch nicht mit von der Partie. Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) sieht das entspannt. Den Anstoß zu diesem Bündnis hätten ganz konkrete lokale Verkehrsprobleme geliefert, sagt er. Es sind einige "Brennpunkte" wie die dauerhaft überlastete sogenannte Amtsgerichtskreuzung in Ebersberg genannt. Bukowski befürwortet aber die Zielrichtung der Initiative. Es sei auch denkbar, dass Haar sich der Allianz anschließt. "Wir werden uns das ganz genau anschauen."

Ein Grund für den Brandbrief an Söder aus Ebersberg ist, dass man dort angesichts eines "sehr stark ansteigenden" Siedlungsdrucks von dem Glauben abfällt, Verkehrsprobleme mit Umgehungsstraßen lösen zu können. In Ebersberg und Zorneding habe man in den vergangenen Jahren aufwendige Umfahrungen gebaut. "Die Wirksamkeit allerdings dieser Einzelmaßnahmen ist dürftig", heißt es in dem Schreiben. Solche Straßenprojekte führten nicht weiter. Dabei seien im Straßenausbauplan alleine zwischen Wasserburg und Kirchseeon fünf Umfahrungen aufgelistet. Es fehle an einer "Strategie" und "überörtlichen Plänen".

Wie eine Lösung aussehen könnte, formulieren die insgesamt zehn Bürgermeister und zwei Landräte nicht. Auch Haars Bürgermeister Bukowski meint, es wären Zauberkräfte vonnöten, dem Autoverkehr Herr zu werden. "Wo soll er denn hin?", fragt Bukowski. Ernüchtert blickt die "Allianz B 304" auf vage Aussichten, dass die Bahntrasse in Richtung Osten bald ausgebaut werden könnte. Man meint vielmehr, das Problem ganz grundsätzlich angehen zu müssen. Die Staatsregierung, so fordert man in dem Brief, solle "schnell eine Konzeption für eine breite Diskussions- und Arbeitsbasis entwickeln". Eine Arbeitsgruppe unter ministerieller Leitung wird angeregt, in die diverse Verwaltungsebenen eingebunden würden. Die Bürger seien früh einzubinden. Auf keinen Fall soll aber nur geredet werden. Es gelte "einen kraftvollen Prozess in Gang zu setzen", heißt es. Damit das gelinge, sei eine klare Aussage dazu aus der Staatskanzlei erforderlich.

Die Problemlage in Haar ist allerdings eine besondere. Eine Umfahrung ist dort kein Thema. Haars Bürgermeister hofft darauf, dass sich in Wasserburg, Ebersberg und Kirchseeon bald weniger Leute ins Auto Richtung München setzen und pocht auf eine Temporeduzierung von 60 auf 50. Zudem macht sich Bukowski für eine bessere Bahnanbindung und einen Radschnellweg stark. "Der Zehn-Minuten-Takt sollte selbstverständlich sein", sagt er und kündigt an, prüfen zu lassen, ob S-Bahnzüge, die aktuell noch in Trudering abgestellt werden, nicht bis Haar fahren könnten. Und Bukowski hält an einem Projekt fest, das er ebenfalls gemeinde- und landkreisübergreifend mit dem Vaterstettener Bürgermeister angestoßen hat: den Radweg auf Stelzen auf der B 304. Zu diesem Radweg, der vor allem von Seiten der Grünen harsch kritisiert worden ist, werde es in Kürze Neuigkeiten zu berichten geben.

Darüber hinaus existiert laut Bukowski tatsächlich noch der unter Beteiligung von Haar, Kirchheim, Feldkirchen und Aschheim schon als neue Ost-Allianz titulierte Zusammenschluss von elf Kommunen aus den Landkreisen München, Ebersberg und Erding. Auch die Münchner Stadtbezirke Trudering und Bogenhausen sind bei dem Bündnis dabei, um das es, Corona-bedingt wie Bukowski sagt, sehr still geworden ist. Auch diese Allianz will dem zunehmenden Autoverkehr auf höherer Ebene beikommen. Laut Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum beschloss man im Sommer 2021 immerhin, einen Verein zu gründen, nach dem Vorbild der Nord-Allianz, die im Norden von München fest institutionalisiert ist. Bei einer Analyse der Verkehrsprobleme zeichnete die noch lose Ost-Allianz 2019 in einem Gutachten ein düsteres Bild. Der Verkehr, hieß es, werde bis 2030 in Haar auf der B 304 werktags auf 36 000 Fahrzeuge zunehmen: Das wäre ein Plus von 5000.