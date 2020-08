Die Haarer Polizei hat einen Autofahrer gestellt, der wohl Drogen konsumiert hat. Der 26 Jahre alte Mann hatte am Donnerstag gegen 2.35 Uhr versucht, sich der Kontrolle in der Ludwig-Moser-Straße zu entziehen. Er stellte sein Auto ab und flüchtete zu Fuß. Kurze Zeit später jedoch kam er zurück zu seinem Auto. Dort waren aber immer noch die Polizeibeamten anwesend. Zunächst gab der Mann an, sein Auto sei von Unbekannten gestohlen worden, dabei verstrickte er sich jedoch in Widersprüche. Zudem hatten die Polizisten den 26-Jährigen als den flüchtigen Fahrer wiedererkannt. Die Beamten bemerkten bei dem Fahrzeugführer Anzeichen eines Drogenkonsums. Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht. Der Autofahrer musste eine Blutentnahme dulden, bevor er von der Polizei entlassen wurde. Jetzt muss er mit einem Fahrverbot und einem Bußgeld rechnen.