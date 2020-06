Das Haarer Ortszentrum soll an der Einmündung der Leibstraße in die Wasserburger Straße wieder einen Lebensmittelmarkt bekommen. Das ist das große Ziel. Da sind sich im Gemeinderat alle einig. Doch der Weg dorthin ist steinig. Das zeigte sich am Dienstagabend in der ersten von Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) geleiteten Sitzung des Bauausschusses. Die Planerin Annabelle Zanker vom Münchner Büro Vogel Architekten musste ihr Konzept wieder einpacken und bekam den Auftrag, es gründlich zu überarbeiten. Statt eines Pultdachs soll es an der exponierten Stelle ein Satteldach geben. Herausforderungen stellen weiter der Schallschutz und der Verkehr dar.

Dass mit Peter Paul Gantzer (SPD), der mit 81 Jahren auf Jahrzehnte Erfahrung im Landtag zurückblickt, ein neuer Ton die Debatten im Haarer Rathaus prägen könnte, hatte sich schon bei dessen ersten Wortmeldungen in der konstituierenden Sitzung gezeigt. Nun im Bauausschuss fand er wieder klare Worte, die auch CSU-Fraktionschef Dietrich Keymer überzeugten. "Mein Motto ist: Haar muss schöner werden", sagte Gantzer. An der Einfahrt zur Leibstraße sei wegen der umliegenden Bebauung nur ein Satteldach passend. Haar dürfe nicht den Fehler vieler Kommunen machen, und durch Bausünden den Ort verschandeln, sagte Gantzer unter Verweis auf Vorgaben zu qualitätvoller Gestaltung in der Bayerischen Bauordnung. "Das sind in der Tat Argumente", sagte Keymer. Peter Schießl (SPD) hatte davor schon erklärt, dass die SPD ein "Riesenproblem" mit einem Pultdach am "Eingangstor" zum Haarer Zentrum hätte.

Schon bevor der Gemeinderat im Oktober vergangenen Jahres beschloss, einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufzustellen, um einen Rewe-Markt zu ermöglichen, hatte es Diskussionen gegeben. Der Wunsch nach einem Lebensmittelmarkt ist nach dem Weggang des Tengelmann aus der Leibstraße und des Netto aus der Bahnhofsstraße groß. Doch sofort wurden erste Ideen für den Bau zurechtgestutzt, weil dieser zu massiv wäre, keinen Platz mehr für einen Radweg lassen würde. Auch ein Bäcker wurde abgelehnt. Architektin Zanker präsentierte nun Pläne, die vor dem Laden mit 620 Quadratmetern Fläche, elf Wohnungen darüber und einer Tiefgarage auch den gewünschten Platz an der Seite zur Leibstraße vorsehen. Vor allem das Pultdach stieß auf Ablehnung, das Zanker zufolge sehr gut Photovoltaik ermöglichen und Lärm abschirmen würde, um hinterliegend einen Dachgarten zu schaffen.

Bürgermeister Bukowski fand die gestalterischen Einwände überzeugend. Keymer forderte zudem, den Schallschutz für die Nachbarschaft etwa im Bereich der Markt-Anlieferung technisch nachzubessern. Henry Bock von den Grünen pochte auf eingeschränkte Anlieferzeiten. Und sein Parteifreund Ulrich Leiner warnte angesichts der vom Gutachter erwarteten Zunahme des Verkehrs durch den Markt vor einer "katastrophalen" Situation an der Kreuzung. Man dürfe auf keinen Fall die Umgestaltung der Leibstraße gefährden, bei der der Autoverkehr zugunsten von Radfahrern und Fußgängern zurückgedrängt werden soll.