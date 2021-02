Bezirkstagspräsident Josef Mederer wird das erste Fass anzapfen und Bruder Jürgen Kirner wird die Politprominenz in Haar und im Landkreis mit gewohnter Schärfe aufs Korn nehmen: Das Haarer Starkbierfest findet am Donnerstag, 11. März, 19 Uhr, statt. Allerdings muss sich niemand sorgen, beim Anzapfen nass gespritzt zu werden oder sich im Kleinen Theater in Haar das Coronavirus einzufangen. Es wird auf www.kth-haar.de eine Online-Veranstaltung mit einem Rückblick des Fastenpredigers auf die spannenden und aufreibenden zurückliegenden Monate mit Kommunalwahl und Corona-Pandemie sowie ein bekannt anspruchsvolles Kulturprogramm. Die Münchner Gruppe "Bavaschôro" mit Ludwig Maximilian Himpsl von der Unterbiberger Hofmusik bringt das Flair von Rio de Janeiro nach Bayern. Karten gibt es für 15 Euro und ermäßigt unter kleinestheaterhaar.de. Sein Starkbier muss allerdings jeder daheim für sich trinken.