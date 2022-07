Die äußere Leibstraße in Haar-Eglfing verändert sich. Die Zima Immobilienentwicklung aus Vorarlberg hat den Bau eines aus vier Gebäuden bestehenden Wohn- und Geschäftskomplexes an der Ecke zur Annelies-Kupper-Allee in Angriff genommen. Bis Ende 2024 entstehen 85 Wohneinheiten von einem bis zu fünf Zimmern. Das Unternehmen investiert in das Annelies-Quartier gegenüber dem Jugendstilpark etwa 100 Millionen Euro. Am Nordrand des Jugendstilparks selbst kommt ein großes Bauvorhaben nach Jahren des Stillstands voran. Die Oberbayerische Heimstätte will an der Ecke Vockestraße Büros für Einrichtungen des Bezirks Oberbayern schaffen und Wohnungen. Der Discounter Aldi ist Projektpartner und plant einen Markt.

Bis zum Baubeginn ist es an der Vockestraße noch etwas hin. Doch es soll nach dem Willen der Beteiligten schnell gehen. Im Februar 2021 hatte der Gemeinderat die Pläne der Heimstätte schon gebilligt. Aber dann hing das Projekt im Landratsamt wegen einer "defizitären Eingabeplanung" fest, wie es jetzt heißt. Ein neuer Architekt überarbeitete die Pläne, die jetzt im Schnelldurchlauf durch die Gremien sollen. Die äußere Gestaltung sei unverändert, hieß es am Dienstag im Bauausschuss des Gemeinderats.

Beide Bauvorhaben sehen auch Gastronomie vor. Das Annelies-Quartier wird dreigeschossig plus Dachgeschoss gebaut. Die Heimstätte plant ein mit vier Flügeln einen Innenhof umschließendes Karree mit vier Geschossen, samt Photovoltaik auf dem Dach. Richtung Süden schließt ein Bau in L-Form an. Es war einmal von gut 60 Büros die Rede, dazu sind 45 Wohnungen im Gespräch. Ein Teil davon fällt in das Haarer Modell mit niedrigem Mietzins. Auch im Annelies-Quartier wird es solche Wohnungen geben.