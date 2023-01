Auf dem Autobahn-Ostring ist es in der Nacht zum Samstag zu einem Unfall mit sieben beteiligten Fahrzeugen gekommen, bei dem eine Person schwerer verletzt wurde und 150 000 Euro Sachschaden entstanden ist. Ein 36-jähriger Porsche-Fahrer aus Hamburg kam laut Bericht der Verkehrspolizeiinspektion Hohenbrunn kurz nach der Anschlussstelle Haar in Fahrtrichtung Nürnberg aus bislang ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach mit seinem Wagen die Leitplanke. Der Sportwagen überschlug sich einige Male und blieb circa 300 Meter hinter der Unfallstelle im Straßengraben liegen. Der Fahrer und die beiden Mitfahrerinnen wurden verletzt. Eine 29-jährige Frau auf dem Beifahrersitz kam mit schweren Verletzungen in ein Münchner Klinikum. Durch auf der Fahrbahn liegende Fahrzeugteile wurden sechs weitere Fahrzeuge zumindest leicht beschädigt. Die Polizei beziffert den Sachschaden insgesamt auf etwa 150 000 Euro. Feuerwehrkräfte aus Grasbrunn und Haar bargen die Fahrzeuge und sicherten die Unfallstelle ab. Die Autobahn war für etwa 30 Minuten komplett gesperrt.