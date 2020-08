Die Gemeinde Haar hat Lisa Bartz zur Gleichstellungsbeauftragten ernannt. Bartz ist als Heilpädagogin für die gemeindlichen Kindertagesstätten tätig und seit Kurzem auch pädagogische Referentin im Sachgebiet Bildung und Soziales im Rathaus. Bartz bringt beim Thema Gleichstellung persönliche Erfahrung mit. Sie arbeitete von 2012 bis 2016 als Sprecherin der Studierenden mit Kind und damalige Alleinerziehende an der pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd eng mit dem Gleichstellungsbüro der Universität zusammen, um den Alltag an der Hochschule familienfreundlich auszugestalten. Die Benennung von Bartz ist notwendig geworden, weil die frühere Bürgermeisterin Gabriele Müller (SPD) das Amt 2008 selbst übernommen und bis zuletzt ausgefüllt hatte. Damals habe sich niemand in der Verwaltung bereit gefunden, das Amt zu übernehmen, heißt es aus dem Rathaus.