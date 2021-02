Der Bahnhofsvorplatz in Haar wird umgebaut. Aus diesem Grund wird laut Rathaus der Bereich von der Einmündung in die Bahnhofstraße bis hin zur Robert-Koch-Straße von Anfang März bis voraussichtlich Ende Juni für Autos und Busse gesperrt. Der Platz zwischen Bahnhofsgebäude und Ladenzentrum wird in dieser Zeit mit Asphalt und gepflasterten Bändern und Rampen gestaltet. So bleibe der Platz als besonderer Straßenraum im Zentrum gefasst, auf dem sich viele Fußgänger bewegen, teilt das Rathaus mit. Zugleich werde der Belag belastbar für die vielen Busse ausgeführt, die täglich dort verkehren.

In den angesetzten drei bis vier Monate entstehen auch zwei neue Haltestellen für Expressbuslinien, die von Dezember 2021 über den Haarer Bahnhof geführt werden: Die Linie X202, pendelt zwischen Unterschleißheim, Ismaning und Haar und die Linie X203 fährt von Heimstetten über Haar, Hohenbrunn und Taufkirchen-Ost (Airbus) nach Deisenhofen. Die beiden Haltestellen werden barrierefrei in der Parkbucht parallel zur Ladenzeile geschaffen. Der Taxistand und der Behindertenstellplatz werden auf die Nord-Ost-Seite des Platzes verlegt. Auch die Radlspur, die bislang etwas gefährlich an der Litfaßsäule auf den Bahnhofplatz geführt wurde, wird versetzt. Künftig werden die Radler schon in der Bahnhofstraße auf die Fahrbahn geleitet und biegen dann rechts ab Richtung S-Bahnhof. Die bisher wenig attraktive Grüninsel wird dem Rathaus zufolge naturnah bepflanzt. Zwei Bäume würden an andere Stellen versetzt. Die Gemeindewerke nutzen die Umbauphase, um die marode Wasserleitung zu erneuern.

Die Fahrgäste der Buslinien müssen während der Bauzeit einen etwas weiteren Fußweg zur S-Bahn in Kauf nehmen. Für die Linien 230 und 242 wurde eine Ersatzhaltestelle an der Richard-Reitzner-Allee eingerichtet.