Von Bernhard Lohr, Haar

Die widerrechtlichen Baumfällungen im Wohngebiet Jugendstilpark werden nicht ohne Folgen bleiben. Das Haarer Rathaus hat am Mittwoch angekündigt, "alles zu unternehmen, was möglich ist, um die Fällungen aufzuklären und entsprechende Ersatzleistungen zu bekommen". Den Schaden hat außer den Anwohnern, die eines bedeutenden Stücks Natur vor ihrer Haustür beraubt wurden, konkret die Oberbayerische Heimstätte. Dieser gehört das Grundstück, auf dem Arbeiter zu Unrecht Bäume umsägten, als sie nebenan ein Baufeld freimachten.

Welche Firma das beauftragt hat, ist auch nach Tagen nicht ganz klar. Die Gemeinde beruft sich auf Datenschutz. Der Bauherr der Tiefgarage, wegen der eigentlich nur abgeholzt werden sollte, dürfe erst genannt werden, wenn der Bau beginne und eine Bautafel angebracht werde, heißt es aus der Pressestelle. Selbst Mitglieder des Gestaltungsbeirats Jugendstilpark, der regelmäßig tagt, wissen nicht, wer mittlerweile Inhaber der historischen Klinikgebäude ist, die saniert werden und in denen hochwertige Wohnungen entstehen. Traudl Vater (SPD), die seit Jahren praktisch keine Sitzung des Gremiums ausgelassen hat, sagt, es werde über jede Fledermaushöhle diskutiert. Wirklich alles werde beredet. Aber die genauen Eigentumsverhältnisse seien auch ihr nicht bekannt. Die Tiefgarage, für die nun die Baustelle eingerichtet wird, soll unter anderem Stellplätze für die künftigen Bewohner der ehemaligen Klinikbauten aufnehmen.

Erworben hatten diese im Jahr 2010 Investoren aus Leipzig mit Verbindung zur Licon Wohnbau GmbH. Nachfolger dieser Unternehmung ist die Jugendstilpark München GmbH. Deren Geschäftsführer Hartmut Bauer erklärte am Mittwoch, dass die Grundstücke, auf denen die Baudenkmäler stünden oder Neubauten errichtet würden, schon lange an vier Nachinvestoren verkauft worden seien. Eine von diesen vier Firmen wird nun Post vom Rathaus erhalten. Die Anwohner kündigten am Mittwoch unterdessen an, weiter wachsam zu sein.