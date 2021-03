Die neu formierte Gruppierung der Baumfreunde Haar verfolgt mit einigem Misstrauen, was sich im Süden des Baugebiets Jugendstilpark vollzieht. Schon bisher wurden für den Bau der Kindertagesstätte Teile des Bannwalds in Richtung Bahntrasse entfernt. Nun sollen weitere Bäume weichen, weil eine Anlage mit 72 Wohnungen errichtet werden soll. Bauamtsleiter Josef Schartel ging jüngst im Gemeinderat eigens auf die Fällungen ein und stellte klar, dass diese bereits im Bebauungsplan für das ehemalige Klinikareal festgeschrieben worden sei. Die 32 betroffenen Bäume befänden sich im Baubereich einer Tiefgarage. 29 der 32 Bäume, die entfernet werden, fallen dem Bauamt zufolge unter die Baumschutzverordnung. Wenn der Wohnkomplex errichtet worden ist, sollen als Ausgleich 65 heimische Laubbäume nachgepflanzt werden. Die verbleibenden Bäume sollen mit Schutzzäunen vor Schaden bewahrt werden. Von den 72 Wohnungen, die auf der sogenannten Apfelwiese nahe der Edith-Hecht-Straße entstehen, sollen 36 barrierefrei sein. Die Tiefgarage in dem autofrei gehaltenen Wohngebiet wird Platz für 102 Fahrzeuge bieten. Dazu kommen 158 Radlstellplätze.