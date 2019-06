12. Juni 2019, 21:47 Uhr Haar Bäume im Weihnachtsglanz

Weihnachten kommt bestimmt. Und im Haarer Rathaus hat man sich bereits Gedanken gemacht, wie man den zuletzt wieder öfter geäußerten Wunsch nach einer geschmackvollen Weihnachtsdekoration in der zentralen Leibstraße aufgreifen könnte. In der vergangenen Adventszeit hatte das Rathaus ja auf die Schnelle veranlasst, dass an zwei Bäumen an der Kreuzung zur B 304 und vor dem Gemeindebau, in dem Schreibwaren Willerer seinen Laden hat, immerhin Lichterschmuck installiert wurde.

Im kommenden Advent soll es an zusätzlichen Stellen glitzern und leuchten, wie Bürgermeisterin Gabriele Müller (SPD) ankündigte. So werde die "Zahl der Bäume deutlich erhöht", die mit einer Lichterkette versehen würden. Auch soll es laut Plan am Haarer Bahnhof etwas weihnachtlicher werden bis rüber in die Bahnhofsstraße, wo am Rathaus und am Gasthof zur Post Adventssterne hängen. "Damit Sie wissen, was Weihnachten auf Sie zukommt", schloss Müller ihren kurzen Ausblick im Gemeinderat.