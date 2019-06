27. Juni 2019, 22:01 Uhr Haar AWO führt Kindergarten

Der Kreisverband München-Land der Arbeiterwohlfahrt (Awo) hat den Zuschlag für die Trägerschaft der Kindergarten-Interimslösung in der Rechnerstraße 42/44 erhalten. Dort sollen in einem Container-Provisorium in den kommenden fünf Jahren 50 Kindergartenkinder untergebracht werden. In dem Ausschreibungsverfahren hatte sich unter anderem auch die Kita Haar GmbH beworben, allerdings hatte sie anders als die Awo den Fragenkatalog der Gemeindeverwaltung nicht vollständig erfüllt, sagte Bürgermeisterin Gabriele Müller im Gemeinderat. CSU-Gemeinderat Dietrich Keymer stellte die Vergabe infrage, da die Kita Haar einen besseren Betreuungsschlüssel im Angebot hatte und hakte nach, ob der "Kontrahierungszwang" bei der Vergabe - der in allen Haarer Kitas dieselben Standards vorsieht - erfüllt werden müsse. Aus Sicht der Rathauschefin ist das der Fall. Der Gemeinderat stimmte zu.