3. April 2019, 22:12 Uhr Haar Autofahrer schläft nach Unfall Rausch aus

Dass die Polizei erst einen Autofahrer aufwecken muss, bevor sie ihn kontrollieren kann, kommt auch nicht jeden Tag vor. In Haar war dies am Dienstag nötig. Eine Frau hatte beobachtet, wie ein Autofahrer in der Dianastraße beim Ausparken zweimal gegen das Heck des Wagens ihres Mannes gestoßen war. Anschließend fuhr er bei offenem Fahrerfenster mit lautstarker Musik davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Streifenbeamte fanden den Mann mit seinem Auto auf dem Parkplatz eines nahegelegenen Getränkemarktes. Der 39-Jährige aus dem östlichen Landkreis war bei immer noch offenem Seitenfenster und weiterhin lautstarker Musik eingeschlafen. Die Beamten hatten laut Polizeibericht Mühe, ihn aufzuwecken, und mussten feststellen, dass der Mann erheblich über den Durst getrunken hatte. Ein Test ergab einen Alkoholwert von mehr als 2,5 Promille.