Von einem Auto erfasst worden ist am Dienstagnachmittag eine Radlerin in Haar. Laut Polizei hatte sie ein 58-jähriger Münchner, der gegen 16 Uhr mit seinem Wagen von der Hans-Stießberger-Straße auf den Kundenparkplatz eines Getränkemarktes einbog, übersehen. Die 55 Jahre alte Frau aus München wurde bei dem Zusammenprall leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Am Auto und am Fahrrad entstanden ein geschätzter Sachschaden von 7000 Euro.