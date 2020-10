Wegen Volksverhetzung und Beleidigung muss sich eine 59 Jahre alte Obdachlose verantworten, die in Haar wiederholt durch ausländerfeindliche Parolen aufgefallen ist. Nach Angaben der Polizei wurde die Frau am Mittwochabend festgenommen, nachdem sie sich gegen 19 Uhr an einer Bushaltestelle mehrfach laut und deutlich ausländerfeindlich geäußert hatte. Die Frau war laut Polizei bereits in der Vergangenheit mehrfach durch ähnliches Verhalten aufgefallen. Ein Richter erließ Haftbefehl.