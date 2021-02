Der Haarer Gemeinderat soll ein Konzept für digitale Sitzungen erarbeiten, um vorbereitet zu sein, wenn dies vielleicht bald möglich sein wird. Das fordert die FDP in einem Dringlichkeitsantrag. Im Bayerischen Landtag liegt ein Gesetzentwurf vor, der politische Sitzungen auch online ermöglichen soll. CSU und Freie Wähler haben diesen am 16. Februar eingebracht. Die Teilnahme soll demnach sowohl in Präsenz als auch virtuell möglich sein. Die technischen Voraussetzungen für diesen sogenannten Hybrid-Modus sollen in Haar geschaffen werden. Auch die Bürger könnten dann nach Meinung der FDP leichter teilnehmen und sich über aktuelle Themen informieren.