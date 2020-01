Die Parküberwachung hat jetzt in Haar speziell auch ein Auge für die Stellplätze an den Ladesäulen für Elektroautos. Denn auch dort gelten Parkregeln, die aber bisher immer wieder missachtet werden. Wie die Gemeindewerke in Haar mitteilen, werden immer wieder Ladesäulen von Wildparkern und Elektrofahrzeugen blockiert, die nach dem Laden nicht entfernt werden.

Die Parkregeln an den Ladesäulen seien an deren Beschilderung abzulesen, würden aber kaum beachtet. Im Allgemeinen gelte eine freie Parkdauer von zwei bis vier Stunden, jedoch nur für Elektroautos und nur für die Dauer des Ladens. Sobald der Stecker gezogen werde, habe auch der Elektro-Auto-Fahrer diesen Platz wieder zu räumen. Deshalb achte die Kommunale Verkehrsüberwachung in Haar künftig verstärkt darauf, dass dies eingehalten wird. "Wer also sein Nicht-Elektroauto vor einer Ladesäule parkt oder aber sein Elektroauto außerhalb der Ladezeiten dort abstellt, riskiert damit einen Bußgeldbescheid", so die Gemeindewerke.