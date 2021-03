Das Landratsamt hat die im Kampf gegen die Corona-Pandemie verhängte Maskenpflicht auf der Leibstraße in Haar zwischen B 304 und Bahntrasse aufgehoben. In der aktualisierten Allgemeinverfügung, die am Dienstagnachmittag in Kraft getreten ist, wird dagegen das Tragen von Schutzmasken weiterhin angeordnet in Aschheim vor der Feldkirchner Straße 2 und 4 sowie auf dem Marktplatz vor der Erdinger Straße 12 bis 14. Zudem gilt Maskenpflicht in Planegg auf dem Gelände um die dortige Klosterkirche Maria Eich. Nach den Maßgaben der Zwölften Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung müssen FFP2-Masken getragen werden. Dies soll im öffentlichen Raum gelten, wo nicht garantiert werden kann, dass zwei Personen einen Abstand von 1,5 Metern einhalten.

Erstmals hatte das Landratsamt im Oktober über die generell geltenden Regelungen zum Tragen von Schutzmasken hinaus eine Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen verpflichtend gemacht. Die Rathäuser hatten Orte benannt, an denen das sinnvoll sein könnte. In der Folge wurde die Regelung, die den Schutz vor einer Ausbreitung der Infektionskrankheit an stark frequentierten Plätzen erhöhen soll, mehrmals aktualisiert. In Garching auf dem Helmut-Karl-Platz galt bereits einmal diese verschärfte Sicherheitsmaßnahme. Nun wurde sie in Haar auf der Leibstraße aufgehoben. Die Hinweisschilder, mit denen zum Tragen der Maske aufgefordert wurde, können entfernt werden. Das Rathaus in Haar weist darauf hin, dass unabhängig von Allgemeinverfügungen weiter an den Bahnhöfen in Haar und Gronsdorf Schutzmasken zu tragen sind.